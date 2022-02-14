«ШахрайГудбай». Кіберполіція та Нацбанк запустили інформаційну кампанію з платіжної безпеки

14 лютого відбувся спільний брифінг Кіберполіції та Нацбанку щодо інформкампанії #ШахрайГудбай. Її мета — покращити обізнаність громадян про кібергігієну та сформувати культуру безпечної поведінки у віртуальному просторі, а також нагадати основні правила безпеки безготівкових розрахунків, повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Інформаційна кампанія триватиме впродовж наступних трьох місяців в усіх регіонах України. Проєкт об’єднав близько 80 партнерів — це Нацбанк, Департамент кіберполіції Нацполіції, ЄМА, банки, платіжні системи, мобільні оператори, інтернет-магазини, поштові служби, обласні державні адміністрації та інші.

Під час брифінгу згадали про найпоширеніші сценарії шахрайства за минулий рік: продаж неіснуючих товарів, псевдовиграші, телефонні шахрайства, фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних, заволодіння грошима під приводом надприбутків та прохання знайомих про допомогу у соціальних мережах. За даними кіберполіції, в цілому за минулий рік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень.

«За 2021 рік кіберполіції вдалося задокументувати злочинну діяльність та скерувати до суду більше 2000 кримінальних проваджень, що стосуються саме інтернет-шахрайства, до вчинення яких були причетні 422 зловмисники. Також в роботі на даний час перебуває більше 6600 проваджень. До речі, саме шахрайські дії в Інтернет мережі становлять майже 70% від усіх звернень які надходять до кіберполіції» Євгеній Дороганов начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції

У НБУ зазначили, що рівень збитків від незаконних дій з платіжними картками в загальному обсязі всіх таких операцій залишився відносно низьким — торік на мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. У 2020 році ця сума складала 48 гривень.

Водночас нещодавнє дослідження OLX вказує, що у 2021 році інтернет-аферисти заробили на українцях близько 484,6 млн гривень. Це удвічі більше, ніж роком раніше.