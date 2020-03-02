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Sharp наладит выпуск защитных масок на одной из фабрик по производству телевизоров

Sharp наладит выпуск защитных масок на одной из фабрик по производству телевизоров

Sharp наладит выпуск защитных масок на одной из фабрик по производству телевизоров


Компания Sharp планирует приступить к изготовлению масок для лица на одном из своих заводов в Японии в ответ на растущий спрос, вызванный вспышкой коронавируса. Завод в Камеяма, префектура Ми, обычно используется для массового производства больших LCD панелей и сборки телевизоров. Об этом сообщает Associated Press.

К концу этого месяца Sharp будет изготавливать около 150 тыс. масок в день. В дальнейшем объём производства планируется нарастить до 500 тыс. масок в день. Отмечается, что предприятие хорошо подходит для производства масок из-за чрезвычайно высоких стандартов чистоты. Однако Sharp ещё не определилась с планами, касающимися ценообразования или распределения масок.

Маски для лица – обычное явление в Японии, особенно зимой, когда многие люди носят их, чтобы предотвратить распространение болезней. Но с тех пор, как началась вспышка коронавируса Covid 19, стало трудно найти в продаже маски и некоторые другие предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага. Большинство розничных продавцов ограничивают покупателей одной упаковкой за раз. В некоторых других странах, где маски реже можно увидеть в розничных магазинах, продавцы поднимают цены на онлайн-площадках.

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровые люди должны носить маски только в том случае, если заботятся о том, кто подозревается в заражении коронавирусом. Вместе с тем, для людей с симптомами маски могут помочь замедлить распространение заболевания в сочетании с тщательным и частым мытьём рук.

Источник: The Verge

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