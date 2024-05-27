Шесть стран НАТО создадут «стену дронов» на границе с россией

Северные страны НАТО, Финляндия, Норвегия, Польша и страны Балтии, планируют разработать «стену беспилотников», чтобы помочь защитить свои границы с россией. К этому побуждает ряд провокаций последней: организация потоков мигрантов и попытка изменить морские границы. Правительства стран не предоставили информации, как именно будет работать «стена».

Министры шести стран заявили, что обсудили создание скоординированной системы беспилотников вдоль их границ с россией для предотвращения дальнейших провокаций и для помощи в обороне. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен говорит, что план создания стены для беспилотников будет действовать на 1340 км границы с Россией и со временем будет улучшаться. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что каждая страна в этом деле должна сделать свое «домашнее задание» и предложила также использовать средства ЕС.

Ранее рф опубликовала предложения по одностороннему расширению своих морских границ с Литвой и Финляндией, затем план был удален. Через день российские пограничники сняли с эстонских вод 25 буев, которые обозначали границу, что вызвало возмущение и сообщения о поддержке Таллинна со стороны НАТО и ряда государств.

Многие страны НАТО считают, что россия может «проверять на прочность» границы НАТО в течение следующих лет, в то время как разведывательные службы обнаружили ряд диверсионных операций на их территории. Война россии против Украины подчеркнула важность беспилотников, поскольку обе стороны активно их используют. Несколько стран НАТО в ответ создали или активизировали свои подразделения для борьбы с беспилотниками.

Шесть стран НАТО также обсудили на встрече планы эвакуации значительной части своего населения в случае конфликта. Финские официальные лица выразили удивление тем, что Украина держит свое гражданское население на линии фронта или вблизи нее, заявив, что оборонные планы их страны предусматривают эвакуацию приграничного населения.

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Источник: Financial Times