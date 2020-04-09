Шведская компания Einride показала, как выглядит рабочее место оператора, удаленно управляющего автономными электрогрузовиками T-Pod [видео]





Мы уже рассказывали вам о шведских автономных электрических грузовиках Einride T-Pod, которые уже сейчас способны самостоятельно перевозить грузы на территории складских комплексов и даже дорог общего пользования. Одной из особенностей конструкции данных средств передвижения является полное отсутствие кабины для водителя, так что при необходимости взять управление на себя это можно сделать в удаленном режиме в стиле Euro Truck Simulator. На днях компания показала, как именно выглядит удаленное рабочее место такого оператора-водителя, который может следить за 10 грузовиками одновременно, используя 5G-связь.

Вид через «лобовое стекло» формируют сразу три вертикально ориентированных дисплея (или скорее телевизоров), вид со стороны дверей — еще пара дисплеев. При движении задним экраны показывают изображение, аналогичное тому, которое выдают камеры заднего вида. Электрогрузовики запрашивают помощь лишь в сложных для них случаях маневрирования, например, при парковке в узком месте или точной подаче кузова на загрузку/погрузку. У оператора появляется соответствующий диалог, при котором он может тут же перехватить управление или временно проигнорировать, если занят другим грузовиком.

В ролике демонстрируется одновременное управление двумя Einride T-Pod, однако таким же образом можно управлять заметно большим количеством грузовиков, так как запросы о помощи будут приходить довольно редко. Операторы могут меняться на протяжении рабочего дня, так что при необходимости можно обеспечить работу в режиме 24/7, если не учитывать время, необходимое на зарядку батарей. Отметим, что компания Einride уже пообещала нанять в 2020 году первого человека на должность оператора грузовиков.

Напомним, что модель Einride T-Pod была представлена в 2017 году. Автономная составляющая грузовика (4 level) основана на платформе NVIDIA, полный вес с учетом груза составляет 26 тонн, запас хода от батареи емкостью 200 кВтч доходит до 200 км. В портфолио компании также есть беспилотный электролесовоз Einride T-Log с грузоподъемностью 16 тонн и батареей на 300 кВтч. В компании планируют выпустить на дороги 200 грузовиков до конца 2020 года.

Источник: Einride