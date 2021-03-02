Шведы представили второй серийный электромобиль Volvo C40 Recharge, который является кросс-купе версией модели XC40 Recharge с теми же характеристиками (78 кВтч, 420 км)

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Шведская компания Volvo Cars официально представила свой второй серийный электромобиль Volvo C40 Recharge, который по сути является кросс-купе версией кроссовера Volvo XC40 Recharge. Характеристики обеих моделей идентичны, а разница заключается в слегка разном формфакторе — обе модели являются кроссоверами, вот только XC40 представляет собой классическое воплощение формата, а C40 — более спортивную версию со скошенной линией крыши.

Электрический кросс-купе Volvo C40 Recharge построен на фирменной платформе CMA, но при этом является первой моделью бренда, изначально разработанной как электромобиль (напомним, что Volvo XC40 существует как в ДВС, так и в электрической версии).

В движение электромобиль приводится парой электродвигателей (на передней и задней оси) суммарной мощностью 300 кВт, которые позволяют разогнаться до 100 км/ч всего 4,9 секунды. Батарея емкостью 78 кВтч обеспечивает запас хода 420 км по измерительному циклу WLTP и способна зарядиться до 80% объема за 40 минут зарядки.

Инфотейнмент-система разработана совместно с Google на основе Android OS, она поддерживает весь спектр сервисов компании, включая Google Maps, Google Assistant, Google Play Store и др. Программные обновления системы будут происходить «по воздуху», что позволит производить эту операцию без посещения сервисных центров.

Электромобиль Volvo C40 Recharge можно будет купить исключительно в онлайн-магазине бренда, выбрав подходящий вариант дизайна и оснащения в рамках сервиса Care by Volvo. Серийное производство новинки стартует осенью текущего года на том же заводе в Генте (Бельгия), где уже собирают электрокроссовер Volvo XC40 Recharge.

Напомним, что к 2030 году автомобили Volvo станут полностью электрическими, при этом уже к 2025 году компания рассчитывает продавать 50% электромобилей (только через онлайн) и 50% гибридов.

Источник: Volvo