Швеция предоставит Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890 (Saab 340) — первые ДРЛО в составе ВСУ, ракеты AMRAAM и много БТР

Швеция предоставит Украине новый военный пакет для усиления противовоздушной обороны и других военных возможностей. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. Это 16-й и самый большой пакет помощи Швеции — его стоимость составляет €1,16 млрд. В нем, вместе с другим вооружением, Швеция передаст самолеты воздушного наблюдения и управления (ДРЛО, летающие радары) ASC 890.

Самолеты ASC 890, также известные как Saab 340, предоставят Украине новые возможности для борьбы в воздухе и на море. Будет усилена способность ВСУ идентифицировать цели на большом расстоянии. Самолеты усилят эффективность F-16, которые Украина получит вскоре. Это будут первые ДРЛВ в составе ВСУ. Самолет «видит» на 120 градусов по бокам вражеские цели на расстоянии 300-400 км.

Также будут переданы ракеты Rb 99 (лицензионная версия американской ракеты AIM-120B AMRAAM), которые работают с самолетов или наземных комплексов ПВО (дальность — до 70 км).

Швеция также передаст весь свой запас гусеничных БТР Pansarbandvagn 302 (PBV 302) для поддержки восстановления новых украинских сил. Также пакет включает артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники. В отчете Military Balance 2024 говорится о наличии в Швеции 172 PBV 302 в активном использовании, поэтому помощь действительно весомая. БТР имеет 20-мм автоматическую пушку HS804, его корпус сварен из стальных плит с двухслойной структурой по бокам. Лобовая броня выдерживает 20-мм снаряды. Но надо сказать, что это довольно старые машины, которые поступили на вооружение в 1966 году.

Швеция обеспечит цистерны для топлива, техническое обслуживание ранее переданной шведской техники, предоставит финансовую поддержку для быстрой масштабной закупки военной техники.

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Шведское агентство оборонных исследований также получит задание поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института. Кроме того, в рамках пакета будут усилены командно-штабные способности Украины путем предоставления терминалов с подпиской на спутниковую связь.

Недавно правительство Швеции заказал для Украины партию БМП CV90. Также Швеция позволила использование своего оружия по объектам в россии. А вот запланированная передача шведских истребителей Gripen, к сожалению, приостановлен по просьбе других союзников.

Источники: Минобороны Швеции, Mortis Æterna, Милитарный, Defense Express