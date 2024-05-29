Швеция предоставит Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890 (Saab 340) — первые ДРЛО в составе ВСУ, ракеты AMRAAM и много БТР

Швеция предоставит Украине новый военный пакет для усиления противовоздушной обороны и других военных возможностей. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. Это 16-й и самый большой пакет помощи Швеции — его стоимость составляет €1,16 млрд. В нем, вместе с другим вооружением, Швеция передаст самолеты воздушного наблюдения и управления (ДРЛО, летающие радары) ASC 890.
Самолеты ASC 890, также известные как Saab 340, предоставят Украине новые возможности для борьбы в воздухе и на море. Будет усилена способность ВСУ идентифицировать цели на большом расстоянии. Самолеты усилят эффективность F-16, которые Украина получит вскоре. Это будут первые ДРЛВ в составе ВСУ. Самолет «видит» на 120 градусов по бокам вражеские цели на расстоянии 300-400 км.
Также будут переданы ракеты Rb 99 (лицензионная версия американской ракеты AIM-120B AMRAAM), которые работают с самолетов или наземных комплексов ПВО (дальность — до 70 км).
Швеция также передаст весь свой запас гусеничных БТР Pansarbandvagn 302 (PBV 302) для поддержки восстановления новых украинских сил. Также пакет включает артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники. В отчете Military Balance 2024 говорится о наличии в Швеции 172 PBV 302 в активном использовании, поэтому помощь действительно весомая. БТР имеет 20-мм автоматическую пушку HS804, его корпус сварен из стальных плит с двухслойной структурой по бокам. Лобовая броня выдерживает 20-мм снаряды. Но надо сказать, что это довольно старые машины, которые поступили на вооружение в 1966 году.
Швеция обеспечит цистерны для топлива, техническое обслуживание ранее переданной шведской техники, предоставит финансовую поддержку для быстрой масштабной закупки военной техники.
Шведское агентство оборонных исследований также получит задание поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института. Кроме того, в рамках пакета будут усилены командно-штабные способности Украины путем предоставления терминалов с подпиской на спутниковую связь.
Недавно правительство Швеции заказал для Украины партию БМП CV90. Также Швеция позволила использование своего оружия по объектам в россии. А вот запланированная передача шведских истребителей Gripen, к сожалению, приостановлен по просьбе других союзников.
Истребитель JAS 39 Gripen – вступят ли шведские «Грифоны» в ряды ВСУ?
Источники: Минобороны Швеции, Mortis Æterna, Милитарный, Defense Express