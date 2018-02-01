Sion Power анонсирует выпуск аккумуляторов Licerion с удельной ёмкостью 500 Вт∙ч/кг

Едва ли многие до этого слышали об американской компании Sion Power, занимающейся перспективными разработками в области литий-ионных аккумуляторов. На этой неделе Sion Power без лишнего шума распространила пресс-релиз, где говорится о планах запустить серийное производство литий-металлических аккумуляторов нового поколения, нацеленных на использование в электромобилях и беспилотных летательных аппаратах.

У Sion Power есть фабрика в городе Тусон на юго-востоке Аризоны, на которой и будут выпускаться аккумуляторы, начало их массового производства намечено на конец этого года.

Что касается самих аккумуляторов, в основе лежит запатентованная технология Licerion, обеспечивающая удельную емкость на уровне 500 Вт·ч/кг, что примерно вдвое превышает показатели новейших коммерческих литий-ионных аккумуляторов. Еще более внушительным выглядит параметр удельной емкости в расчете на единицу объема — 1000 Вт∙ч/л. По сроку службы аккумуляторы Sion Power сопоставимы с современными литий-ионными – 450 циклов заряд-разряд.

Аккумуляторные элементы Licerion при размерах 10х10х1 см характеризуются емкостью 20 А∙ч

Технология Licerion подразумевает использование в качестве материала анода металлического лития, удельная емкость которого примерно в 10 раз превышает емкость графита, используемого сейчас в традиционных литий-ионных аккумуляторах. В случае Licerion анод изготовлен из тонкой литий-металлической пленки с несколькими защитными слоями, что и позволило заметно повысить плотность, долговечность и безопасность. При этом катод в Licerion такой же, как в современных литий-ионных аккумуляторах.

Остается добавить, что партнером Sion Power по проекту выступает компания BASF.

Памятуя о множестве похожих перспективных на первый взгляд проектов, которые так и не вышли за стены лабораторий, не будем ничего загадывать наперед и просто подождем начала массового выпуска аккумуляторов Licerion.

Источник: businesswire