Складной Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео

За неделю до врелиза Google официально показал Pixel 10 Pro Fold, чем фактически отсеял все сомнения относительно дизайна и задержки выхода.

Ранее в похожих тизерах Google продемонстрировал Pixel 10 и Pixel 10 Pro. Видео нового Pro Fold тоже попадали в сеть, но утечки все же нельзя считать официальной и полностью точной информацией. Саундтрек ролика тот же — инструментальная версия композиции The Next Episode от Dr. Dre и Snoop Dogg. Но на этот раз Google еще сильнее намекает на Apple.

Закадровый текст рассказывает, какое это приятное ощущение — открыть коробку с новым смартфоном. С Google Pixel 10 Pro Fold это якобы можно почувствовать дважды, ведь можно открыть впервые и сам смартфон. Как говорят, в это время где-то должен заплакать один маленький iPhone, потому что они раскрываться пока не умеют.

На днях известный информатор Эван Бласс опубликовал промовидео, где Pixel 10 Pro Fold можно увидеть со всех сторон. Новое видео подтверждает как премиальный вид смартфона, так и его рамки, которые могут казаться слишком широкими для устройства такого класса.

По предварительным данным, новый складной телефон будет иметь минимальный зазор возле шарнира в сложенном состоянии. У конкурента Galaxy Fold7 он тоже небольшой, но более заметен из-за специфического угла складывания.

Теперь наверняка можно сказать, что Pixel 10 Pro Fold будет представлен 20 августа вместе с Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Недавние слухи утверждали, что Pixel 10 Pro Fold может не выйти одновременно с другими телефонами линейки, но новый намекает на доступность вскоре.