Google «засветил» всю линейку Pixel 10

Рендеров Google Pixel 10 появилось уже много, но журналисты утверждают, что нашли официальное изображение всей новой линейки.

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Во время поиска в приложении Google Play Store сайта Android Authority удалось найти баннер, похожий на такой, который Google мог бы использовать для промо серии Pixel 10 после запуска. По крайней мере, на это указывает текст «уже доступно» и конечный срок действия скидки $50 — 13 октября.

Фактически это первое подобное официальное изображение всех смартфонов, даже несмотря на то, что компания еще не обнародовала его. На нем представлены Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Сайт «решил получить изображение с как можно более высоким разрешением» и показал следующее.

Мероприятие компании Made by Google, на котором она должна представить десятое поколение Pixel, запланировано на 20 августа. Сюрпризы все еще могут произойти, но, похоже, дизайн и состав линейки можно считать подтвержденными.

Напомним, ранее Google официально показал Pixel 10 Pro в коротком тизере. Последнее с Pixel не все хорошо в некоторых странах: в Испании полиция почему-то считает их владельцев преступниками по умолчанию, а в Японии запретили Pixel 7 и могут запретить новые модели.