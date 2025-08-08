Google Pixel 10: проморолики за две недели до релиза и много голубого с лаймом в новых изображениях

В сеть попали новые рекламные изображения трех будущих устройств Google: смартфонов Pixel 10 Pro Fold и Pixel 10 Pro, а также смарт-часов Pixel Watch 4. Все они фигурируют в новом фирменном цвете Moonstone. Несмотря на то, что Pixel 10 Pro Fold официально представят 20 августа вместе с другими моделями линейки Pixel 10, в продажу он поступит позже — не ранее 9 октября. Но первые материалы уже просочились в интернет.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал рекламный ролик, где Pixel 10 Pro Fold демонстрируют со всех сторон — в разложенном виде видно большой внутренний дисплей с отверстием под камеру. Хотя смартфон и выглядит премиально, рамки вокруг внутреннего экрана остаются довольно заметными. Сообщается, что при складывании новый телефон будет иметь минимальный зазор возле шарнира, как и у предыдущей модели Pixel 9 Pro Fold. Для сравнения: в Galaxy Fold7 этот зазор тоже небольшой, но выглядит более заметным из-за специфического угла складывания. Примечательно, что зазор меньше, чем у Galaxy Fold6.

Pixel 10 Pro также появился в цвете Moonstone. Большинство его характеристик уже фигурировали в предыдущих утечках. Что касается Pixel Watch 4 — в рекламе показан циферблат, вращающаяся боковая кнопка и еще одна кнопка выше. Силиконовый ремешок часов выполнен в том же цвете Moonstone.

Отдельно стоит упомянуть яркий новый вариант расцветки Indigo, который активно используется в маркетинговых материалах Google. Этот оттенок, который уже не раз попадал в утечки, напоминает легендарный Really Blue первого Pixel. Indigo выглядит ярко, глубоко и претендует на роль ключевого цвета для Pixel 10. Недавно WinFuture опубликовало изображение модели в цветах Indigo и Limoncello — оба варианта выглядят свежо и заметно выделяются среди конкурентов.

К тому же, базовый Pixel 10 в этом году может стать особенно массовым продуктом благодаря более низкой цене и появлению телефото объектива — ранее такая опция была доступна только для старших моделей.

Отдельно появилось рекламное предложение по сервису Google AI Pro — покупатели некоторых моделей Pixel получат его бесплатно. Обычная цена пакета составляет $239. В него входит 2 ТБ облачного хранилища.

По предварительным данным, из-за проблем в цепочках поставок Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a задержатся в продаже. Их можно будет купить только с 9 октября. Зато обычный Pixel 10, Pixel 10 Pro и старшая модель Pixel 10 Pro XL появятся в магазинах уже 28 августа.

Источник: notebookcheck, 9to5google