"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон

До презентации серии Pixel 10 осталось чуть больше двух недель, и Google активно подогревает интерес к своим будущим устройствам. В новом 30-секундном ролике под названием «Google Pixel 10 | Soon» компания тонко, но четко намекает на задержку Apple с запуском обновленного ассистента Siri с ИИ для iPhone 16.

Это уже второй официальный тизер серии Pixel 10. Первый вышел две недели назад и представил дизайн Pixel 10 Pro в цвете Moonstone.

Ролик, появившийся на официальном YouTube-канале Made by Google, сопровождается инструментальной версией хита The Next Episode Dr. Dre. Этот выбор не случаен — Apple несколько лет назад купила Beats, бренд, созданный тем же Dr. Dre. Это еще один тонкий укол в сторону конкурента.

На фоне музыки мы видим стильные кадры Pixel 10 Pro в новом цвете Moonstone. А закадровый голос говорит:

«Покупаешь новый смартфон из-за функции, которая появится скоро…

Но она уже год как «вот-вот»…

Можно изменить свое понимание слова «скоро».

А можно просто…

…сменить телефон.»

Это прямая отсылка к презентации Apple на WWDC 2024, где компания анонсировала масштабное обновление Siri с функциями на базе искусственного интеллекта. Речь шла о персональном контексте, распознавании содержимого экрана, действиях внутри приложений и т.д. — все, чтобы вывести Siri на уровень таких ассистентов, как Google Gemini или доминирующий ChatGPT. Но эти возможности не появились ни с выходом iPhone 16, ни в ближайших обновлениях iOS. И теперь их отложили как минимум до 2026 года, а, по новым слухам, — до 2027-го.

Google, в свою очередь, подчеркивает: многое из того, что Apple только обещает, в Pixel уже работает благодаря ИИ Gemini. Именно поэтому финальный слоган ролика звучит как «Требуй больше от своего телефона» — фраза, которая, вероятно, будет сопровождать всю маркетинговую кампанию Pixel 10. В конце мы видим смартфон в руке и дату презентации — 20 августа 2025 года. Параллельно с Pixel 10 компания готовит презентацию еще нескольких устройств: Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a и новых аксессуаров под брендом Pixelsnap.

В дополнение к официальному тизеру от Google, Android Headlines показали рендеры Pixel 10 Pro, демонстрирующие смартфон со всех сторон (кроме верхней и нижней граней). Благодаря этому можно составить полное представление о дизайне.

На изображениях видна модель в цвете Obsidian — матовый черный корпус с глянцевой рамкой. Все привычные элементы на месте: кнопки питания и громкости — справа, а сзади — блок с тремя камерами, вспышкой и сенсором температуры.

Кроме Obsidian, ожидается еще несколько цветов для версий Pixel 10 Pro: Jade, Moonstone и Porcelain. Они более сдержанные, чем палитра базовой версии Pixel 10, куда войдут Lemoncello, Obsidian, Indigo и Frost. Google традиционно оставляет больше экспериментов для «обычных» моделей, чем для Pro-версий.

