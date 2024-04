Следующая игра Baldur’s Gate выйдет, а компаньоны из третьей станут каноном D&D — Hasbro думает, кто это сделает

В марте Larian объявила, что не будет делать следующей игры Baldur’s Gate. Ошеломляющий успех Baldur’s Gate 3 взрывообразно возродил классическую ролевую серию, но будет ли она такой же популярной без Larian и кто будет ее продолжать?

На этот вопрос компания Hasbro, владелец Wizards of the Coast и, соответственно, D&D, сейчас ищет ответ. Робин Валентайн из PC Gamer поговорил с Юджином Эвансом, старшим вице-президентом по цифровой стратегии и лицензированию Hasbro и Wizards of the Coast, о том, как будет развиваться серия игр. Хорошая новость в том, что продолжение игр очень важно для компании, но компания пока изучает, в какой форме это может произойти и кто это сделает.

«Сейчас мы разговариваем со многими партнерами, и многие из них обратились к нам с просьбой [предложить], как будет выглядеть будущее франшизы Baldur’s Gate. Поэтому мы, конечно, надеемся, что нам не придется ждать еще 25 лет, как это было между Baldur’s Gate 2 и 3, прежде чем мы ответим на этот вопрос. Но мы не собираемся спешить перед тем, как найти правильного партнера, правильный подход и правильный продукт, который сможет представить будущее Baldur’s Gate. Мы воспринимаем это очень, очень серьезно, как и все решения относительно нашего портфолио. Мы не спешим с решениями о том, с кем нам быть партнерами и какие продукты выйдут», — говорит Юджин Эванс.

Под вопросом не только будущее франшизы. Baldur’s Gate 3 познакомила игроков с одними из лучших персонажей-спутников в истории ролевых игр — среди поклонников возникли определенные беспокойства относительно того, что может произойти с Шедовхартом, Астарионом и остальной командой слов Свена Винке о том, что права на них теперь принадлежат Wizards of the Coast, а не Larian.

«Larian создала любимых персонажей, которые даже имели собственные номинации номинациями, а талант актеров голоса, стоящих за ними, был отмечен на [BAFTA]. И теперь они, по сути, являются частью канона D&D. … Я думаю, что еще слишком рано говорить о деталях, и я думаю, что есть гораздо более важный вопрос о том, как мы подойдем к Baldur’s Gate в будущем. Но я хотел бы думать, что все эти персонажи, ради поклонников, потенциально могут появиться в будущих продуктах», — отметил Эванс

Учитывая то, насколько поклонники чувствуют связь с компаньонами, сообщество действительно волнуется о том, что Hasbro может поступить с ними в будущем. У Эванса спросили, есть ли у него опасения относительно негативной реакции игроков на их будущие воплощения.

«О, мы никогда не сомневаемся, что наше сообщество страстно и первым сообщит нам, если им что-то не понравится из того, что мы сделали! Это часть того, что мы в них любим. Планка поставлена очень высоко, и наша работа — достичь и превзойти эту планку», — говорит он.

Эванс с восторгом признает, какое чудо сделала Larian и какую пользу принесла эта игра D&D — если между двумя компаниями после ее ухода раскола и есть какое-то напряжение, как можно предположить, доказательств этому в разговоре не нашлось.

«Они проделали отличную работу с продуктом. Это удивительный праздник D&D. Очевидно, что эта команда является невероятными фанатами самого D&D. И они проделали просто замечательную работу, чтобы оживить этот мир, который отметили не только постоянные поклонники, когда мы празднуем 50-летие D&D, но и многие новые игроки в D&D, что очень порадовало нас».

По словам Юджина Эванса, игры в сеттинге D&D появятся в течение следующих пяти лет и будут охватывать «все жанры, все платформ». Не уточняется, идет ли речь именно о компьютерных играх, но из общего контекста разговора это можно предположить.