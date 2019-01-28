Следующий смартфон Redmi может получить еще более емкую АКБ

Вице-президент Xiaomi Group и главный управляющий бренда Redmi Лу Вейбинг организовал опрос для поклонников Redmi. Он спросил, какие факторы или функции больше всего волнуют поклонников при покупке мобильного телефона для их родителей? Результаты голосования показывают, что потребители больше всего обращают внимание на большую батарею и доступность.

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тен, сообщил, что Лу Вейбинг проводит исследование для следующего устройства Redmi. Таким образом, этот результат опроса будет рассмотрен в процессе разработки нового смартфона Redmi.

К сожалению, Лу Вейбин и Ван Тен не раскрыли подробности грядущего устройства Redmi. Как мы знаем, Redmi работает на Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Redmi Note 7 Pro, по слухам, оснащён 48-мегапиксельной камерой Sony IMX586 и будет работать на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 675. Подробных сведений о модели Redmi 7 пока нет. Ранее генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявлял, что начались исследования и разработки, связанные с использованием SoC Snapdragon 855 на смартфоне Redmi. Тем не менее, он не раскрыл конкретных сроков выпуска такого устройства.

Источник: gizchina