Смартфон ASUS Zenfone 5 Lite получил шестидюймовый дисплей, занимающий 80,3% площади лицевой панели, и четыре камеры

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Кроме флагманских ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5Z компания ASUS представила и модель Zenfone 5 Lite. Это самая младшая модель в серии Zenfone 5. Она тоже выделяется программной составляющей, построенной на принципах искусственного интеллекта, как и ее старшие собратья, но при этом должна быть доступнее по цене, будучи несколько облегченной версией базовой модели Zenfone 5.

На официальном сайте Zenfone 5 Lite пока отсутствует, как и другие представленные вчера новинки, так что придется ограничиться данными тематических ресурсов.

Итак, Zenfone 5 Lite тоже получила алюминиевый корпус, который с обеих сторон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D).

Новинка в первую очередь отличается набором камер, которых у Zenfone 5 Lite целых четыре. То есть, да, у начальной модели семейства сдвоенная не только основная, но и фронтальная камера. Пока что есть подробности только об основных модулях: в тыловой применяется 16-мегапиксельный модуль с фазовым автофокусом, диафрагмой F/2.2 и углом поля зрения 80°, во фронтальной – 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX376, работающий в паре с объективом, характеризующимся углом поля зрения 85,5° и относительным отверстием F/2,0. О вспомогательных модулях известно лишь то, что они являются широкоугольными (120°).

Экран Zenfone 5 Lite (без выреза) занимает 80,3% площади лицевой панели смартфона, что можно считать вполне достойным показателем, как для модели Lite. В данном случае используется панель IPS размером 6,0 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей.

Смартфон Zenfone 5 Lite будет предлагаться в двух модификациях с разными платформами: Snapdragon 630 и Snapdragon 430. В случае с SoC Snapdragon 630 можно рассчитывать на возможность снимать видео разрешением 4K посредством основной камеры и поддержку диапазона Wi-Fi 5 ГГц. В то же время у версии с SoC Snapdragon 430 возможность видеосъемки ограничена разрешением Full HD, а поддержка беспроводного соединения Wi-Fi – диапазоном 2,4 ГГц. Вариантов конфигурации памяти два: 3/32 или 4/64. В лотке помимо двух посадочных мест для карт SIM, есть отдельное место для карт памяти microSD: редкая модель с совмещенным слотом сейчас может похвастать тем же.

Что интересно весит Zenfone 5 Lite 168 г – против 155 г у Zenfone 5.

Сканер отпечатков пальцев у Zenfone 5 Lite находится на задней панели. Разъема USB Type-C здесь нет (для зарядки используется microUSB), зато есть NFC.

Емкость аккумулятора равна 3300 мА∙ч. Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах: Rouge Red, Moonlight White и Midnight Black. Старт продаж намечен на март 2018 года.

Источник: GSM Arena