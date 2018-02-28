Представлены смартфоны ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5z с вырезом в экране «меньше, чем у iPhone X», обилием функций ИИ и анимированными смайлами ZeniMoji

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Как и было обещано, на выставке Mobile World Congress 2018 компания ASUS представила сразу несколько смартфонов семейства ZenFone 5. Всего представили четыре смартфона: Zenfone 5, Zenfone 5z, Zenfone 5 Lite и ASUS Zenfone Max (M1). Начнем с моделей Zenfone 5 и Zenfone 5z, которые, судя по всему, являются основой семейства.

Новинки, как не трудно догадаться исходя из названий, максимально похожи между собой. Внешне они полностью идентичны, а незначительные отличия кроются внутри и касаются однокристальной платформы и объемов памяти.

Обе модели напичканы различными функциями искусственного интеллекта под завязку: AI Boost (повышение производительности в играх), AI Photography (распознавание сцен, обучение фотоискусству, портретный режим и улучшение качества фото), AI Display (автоматическая регулировка цветовой температуры и поддержание экрана включенным пока пользователь смотрит на него) и AI Ringtone (автоматическая подстройка громкости звонка в зависимости от уровня шума окружающей обстановки). Да, само собой, новинки ASUS тоже получили анимированные аватары и смайлы – здесь они называются ZeniMoji.

Анимированные смайлы ZeniMoji могут использоваться в видеозвонках и прямых видеотрансляциях.

Смартфоны Zenfone 5 и Zenfone 5z действительно получили экраны, которые имеют вырез в верхней части. Что интересно, на презентации ASUS подчеркнула, что вырез в экранах ее смартфонов по площади на 26% меньше, чем у iPhone X.

Благодаря этому вырезу и узким рамках соотношения площади экрана к площади лицевой панели составляет впечатляющие 90%. Экран типа Super IPS размером 6,2 дюйма с поддержкой расширенного цветового охвата DCI-P3 имеет разрешение 2264х1080 пикселей, что соответствует соотношению сторон 19:9. Максимальная яркость составляет 500 кд/м2, а охват цветового пространства NTSC составляет 95,4%.

Модель Zenfone 5 построена на SoC Qualcomm Snapdragon 636, тогда как у Zenfone 5z используется более производительная Snapdragon 845. В случае Zenfone 5 предусмотрен выпуск двух конфигураций с 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тогда как у Zenfone 5z будет три разновидности: 6/64, 8/128 и 8/256. Вот и все различия между моделями.

Основная камера у Zenfone 5/5z – сдвоенная. Основной модуль — 12-мегапиксельный Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 мкм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом Dual Pixel. Он работает в паре с объективом с углом поля зрения 83° и диафрагмой F/1,8. Второй — восьмимегапиксельный с углом обзора 120°. Фронтальная камера построена на сенсоре разрешением 8 Мп и объективе с углом поля зрения 84° и диафрагмой F/2,0.

Аккумулятор имеет емкость 3300 мА∙ч и поддерживает технологию интеллектуальной зарядки, благодаря чему должен прослужить вдвое дольше. По крайней мере, так заверяет производитель.

В новинках используется гибридный слот, который позволяет использовать одновременно две SIM-карты или же одну SIM и одну карту памяти.

Из остального можно отметить два громкоговорителя, двухканальный ЦАП с поддержкой аудио 24 бит/192 кГц, технологию DTS Headphone:X (объемный звук 7.1) и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

С обеих сторон Zenfone 5 оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D), а рамка изготовлена из алюминия.

Оба аппарата работают под управлением ОС Android Oreo и фирменной оболочки ZenUI 5.0. Покупатели смогут выбрать из двух вариантов цветового оформления: серебристого и темно-синего.

Топовая версия Zenfone 5z оценивается в €479 минимум, тогда как цена обычной Zenfone 5 названа не была. Базовая модель Zenfone 5 должна поступить в продажу в апреле, а Zenfone 5z – в июне.

Источник: GSM Arena