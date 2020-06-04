Смартфон Honor Play 4 Pro получил температурный сенсор, его можно использовать в качестве термометра





Компания Honor подготовила к выпуску свой новый смартфон Honor Play 4 Pro, особенностью которого является наличие встроенного инфракрасного сенсора температуры. В официальном аккаунте компании в сервисе Weibo опубликовано видео, демонстрирующее работу такого датчика. В ролике видно мобильное устройство, которое демонстрирует показания температуры после того, как его держали возле лица и запястья людей.

Как правило, датчики температуры не используются в смартфонах, и такая функция может выглядеть как нишевое решение. Но Во время пандемии, когда высокая температура может быть признаком заболевания COVID-19, может быть полезно всегда иметь под рукой устройство для измерения температуры. Конечно, его полезность зависит от точности измерения. Honor утверждает, что сенсор способен измерять температуру в диапазоне от -20 градусов Цельсия до +100 градусов Цельсия с точностью до десятой части градуса.

За исключением температурного сенсора, новый Honor Play 4 Pro выглядит как типичный смартфон среднего уровня. Устройство оснащено дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Kirin 990, оперативной памятью объёмом 8 ГБ, двойной камерой и 5G-модемом.

Смартфон Honor Play 4 Pro с температурным сенсором поступит в продажу в Китае по цене около $421. Также будет доступна модификация и без такого датчика, её цена составит $407. Пока нет сведений о том, будет ли этот смартфон продаваться за пределами Китая.

Источник: The Verge