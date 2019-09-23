Смартфон Lenovo K10 Plus получил SoC Snapdragon 632, тройную камеру и цену $155

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Модельный ряд смартфонов компании Lenovo пополнился новым бюджетным устройством под названием Lenovo K10 Plus.

Анонсированная новинка оснащена 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез, в котором разместилась 16-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели в верхнем левом доступна тройная камера. Она включает сенсоры с разрешением 13, 8 и 5 Мп. 8-мегапиксельный модуль дополнен сверхширокоугольным объективом, а 5-мегапиксельный – предназначен для анализа глубины снимаемой сцены. На задней панели также расположен и сканер отпечатков пальцев.

Сердцем смартфона Lenovo K10 Plus выступает 8-ядерная система-на-чипе Snapdragon 632. Она дополнена оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Выделенный слот поддерживает карты памяти формата microSD ёмкостью до 2 ТБ. Ёмкость батареи составляет 4050 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11.

Смартфон поступит в продажу с 30 сентября по цене около $155. На выбор пользователей будут доступны чёрный и градиентный (Sprite) варианты расцветки корпуса.

Источник: gsmarena