Смартфон Meizu Note 9 получит дисплей с каплеобразным вырезом, SoC Snapdragon 675 и 48-Мп камерой

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Как ожидается, Meizu Note 9 может стать первым смартфоном компании, представленным в 2019 году. Благодаря ряду утечек и публикаций мы уже имеем возможность ознакомиться с техническими характеристиками и рендерами этого устройства.

Если верить рендерам, Meizu Note 9 станет первым смартфоном компании, получившим каплеобразный вырез в верхней части дисплея. Аппарат получит дисплей диагональю 6,3 дюйма. Изображение задней стороны смартфона пока не предлагается. По слухам, на задней панели нет сканера отпечатков пальцев, он якобы интегрирован на боковой грани. Вместе с тем, известно, что устройство оснащено двойной камерой на задней панели, а главный модуль содержит 48-мегапиксельный сенсор.

Также сообщается, что в смартфоне Meizu Note 9 используется процессор Snapdragon 6150. Это кодовое название для чипа, который поступит на рынок под коммерческим названием Snapdragon 675. Предполагается, что новинка получит батарею ёмкостью 4000 мАч. Что касается программной части, то сообщается о наличии ОС Android 9 Pie с последней версией оболочки Flyme UI.

Официальная презентация смартфона Meizu Note 9 ожидается 5 февраля. Учитывая, что эта модель будет прямым конкурентом смартфону Redmi Note 7, чья цена стартует с отметки $147, можно ожидать стоимость стартовой конфигурации Meizu Note 9 на том же уровне.

Источник: gizmochina