Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой и ценой от $150

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Компания Xiaomi, как и было запланировано, сегодня представила новый флагманский смартфон доступной линейки Redmi. Начнем с того, что новинка, которая знаменует начало новой главы в истории бренда Redmi (сам бренд получил новый логотип, автономность и свое руководство), называется Redmi Note 7. Да, это та самая нашумевшая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой. Хотя, по факту, Xiaomi Redmi Note 7 – идеологический преемник модели Redmi Pro, представленной летом 2016 года.

Основная камера – главная особенность новинки, поэтому логично будет начать именно с нее, тем более что возможностям этой самой камеры уделили немалую часть презентации. Основной модуль представлен уже хорошо знакомым нам сенсором изображения Samsung GM1 формата 1/2 дюйма разрешением 48 Мп с размером светочувствительного элемента 0,8 мкм и объективом с диафрагмой F/1,8, в дополнительном модуле, отвечающем за анализ глубины сцены, применяется сенсор разрешением 5 Мп.

Благодаря технологии четырехкратного биннинга (суммированию зарядов с соседних пикселов) светочувствительные ячейки матрицы способны увеличиваться в размерах до 1,8 мкм для обеспечения более высокого качества при съемке в условиях слабого освещения. Правда, разрешение в таком случае снижается с 48 до 12 Мп. Да, Xiaomi подтвердила, что в будущем Redmi Note 7 будет предложен в версии с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586. Фронтальная камера разрешением 13 Мп может применяться для разблокировки по лицу. И, конечно же, в обеих камерах смартфона применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Основная камера распознает более двух сотен сцен (238) в почти трех десятках категорий (27).

Для оценки возможностей основной камеры Redmi Note 7 в сравнении с конкурентами производитель предлагает следующие снимки:

Больше примеров снимков есть на сайте производителя.

Сердцем Xiaomi Redmi Note 7 служит SoC Snapdragon 660. Конечно, многим хотелось видеть вместо Snapdragon 660 модель Snapdragon 710, но тогда это был бы другой ценовой диапазон.

Оперативной памяти может быть 3, 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти — 32 либо 64 ГБ. Есть слот для карты памяти, совмещенный со вторым слотом для карты SIM.

На презентации представители Xiaomi привели результат Redmi Note 7 в тестовом пакете AnTuTu, который составил 144 599 баллов. Для сравнения, модели OPPO K1 и Vivo X23 на базе той же SoC Snapdragon 660 в этом тесте набирают соответственно 133 961 и 128 616. Также представители Redmi заявили, что Note 7 даже опережает по производительности среднеуровневую модель Honor 8X на SoC Kirin 710.

В плане дизайна Redmi Note 7 мало чем отличается от недавно представленной модели Mi Play и является второй моделью производителя с каплевидным вырезом экрана. Дисплей характеризуется диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (соотношение сторон – 19.5:9). Толщина боковых рамок экрана составляет всего 1,95 мм, что равноценно показателю толщины рамок у iPhone X. Для дисплея заявлена максимальная контрастность 1500:1, яркость 450 кд/кв.м и охват 84% цветового пространства NTSC. Дисплей и тыльную панель защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Сканер отпечатков пальцев у Xiaomi Redmi Note 7 тоже есть и находится в привычном месте на задней панели. А вот модуля NFC, вопреки слухам, не оказалось.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая 18- ваттная зарядка через порт USB-C, но в комплект производитель кладет обычное 10-ваттное ЗУ, с которым на полную зарядку смартфона будет уходить 2 часа и 5 минут. Если отдельно купить ЗУ с поддержкой Quick Charge 4.0, то можно будет полностью заряжать смартфон за 1 час и 40 минут.

Из остального можно отметить ИК-излучатель для управления домашней техникой и аудиоразъем 3,5 мм.

Xiaomi Redmi Note 7 из коробки работает под управлением новейшей версии MIUI 10 на базе ОС Android 9 Pie. Габариты новинки – 159,21х75,21х8,1 мм, масса – 186 г.

Покупателям на выбор доступны черный, а также градиентные синий и красный цветовые варианты. Да, это первый Redmi с градиентным окрасом тыльной панели.

Продажи в Китае начнутся 15 января, но цены уже известны:

3+32 ГБ — $147;

4+64 ГБ — $177;

6+64 ГБ — $206.

Что интересно, на смартфон предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи.

Источник: mi.com