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Смартфон Xiaomi Mi 9T станет результатом ребрендинга Redmi K20

Смартфон Xiaomi Mi 9T станет результатом ребрендинга Redmi K20

Смартфон Xiaomi Mi 9T станет результатом ребрендинга Redmi K20


Как ожидается, 12 июня состоится презентация смартфона Xiaomi Mi 9T. И хотя компания не спешит делиться большим количеством информации об этой модели, судя по предварительным данным, это будет переименованное устройство Redmi K20. Теперь, когда данный аппарат засветился в базе данных Geekbench, эта версия получила своё подтверждение.

По информации базы данных тестового пакета, смартфон Xiaomi Mi 9T содержит 8-ядерный процессор Quallcomm с базовой частотой 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. В разделе описания материнской платы фигурирует название davinci.

Отметим, смартфон Redmi K20 также фигурирует в базе данных Geekbench под кодовым названием davinci, а таблица с описанием характеристик имеет аналогичные данные: процессор с частотой 1,8 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Что касается результатов тестов, то они сопоставимы для обеих моделей.

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Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi 9T также получит и модификацию Pro. Следуя приведённой выше логике, это также будет переименованная модель Redmi K20 Pro.

Источник: gsmarena

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