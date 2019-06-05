Смартфон Xiaomi Mi 9T станет результатом ребрендинга Redmi K20

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Как ожидается, 12 июня состоится презентация смартфона Xiaomi Mi 9T. И хотя компания не спешит делиться большим количеством информации об этой модели, судя по предварительным данным, это будет переименованное устройство Redmi K20. Теперь, когда данный аппарат засветился в базе данных Geekbench, эта версия получила своё подтверждение.

По информации базы данных тестового пакета, смартфон Xiaomi Mi 9T содержит 8-ядерный процессор Quallcomm с базовой частотой 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. В разделе описания материнской платы фигурирует название davinci.

Отметим, смартфон Redmi K20 также фигурирует в базе данных Geekbench под кодовым названием davinci, а таблица с описанием характеристик имеет аналогичные данные: процессор с частотой 1,8 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Что касается результатов тестов, то они сопоставимы для обеих моделей.

Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi 9T также получит и модификацию Pro. Следуя приведённой выше логике, это также будет переименованная модель Redmi K20 Pro.

Источник: gsmarena