Смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro представлены официально: базовый на Snapdragon 730 стоит от $289, а продвинутый на Snapdragon 855 — от $362





Компания Xiaomi буквально только что завершила презентацию новых смартфонов серии Redmi K20: базового Redmi K20 и столь ожидаемого многими Redmi K20 Pro — того самого «большого дьявола» и «нового убийцы флагманов», которым новинку величают маркетологи. Теперь мы знаем, когда новинки поступят в продажу и по какой цене их можно будет купить в Китае, где они начнут продаваться раньше всего. Но прежде всего стоит коротко подвести итоги.

Итак, обе модели линейки Redmi K20 оснащаются одинаковыми полноэкранными дисплеями OLED, оснащенными встроенным сканером отпечатков пальцев седьмого поколения, выдвижной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной основной камерой. Но базовый Redmi K20, как и ожидалось, построен на менее производительной SoC Snapdragon 730, а более продвинутая версия Redmi K20 Pro выделяется новейшей флагманской SoC Snapdragon 855. Собственно, все предварительные данные подтвердились — различия между Redmi K20 и K20 Pro сугубо технические и пересчитать их можно на пальцах одной руки. Помимо платформы, разнятся модели только конфигурациями памяти и скоростью быстрой зарядки: младшая модель поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, а старшая — 27 Вт. В остальном же — это полностью одинаковые смартфоны.

Дисплей AMOLED, использующийся в смартфонах Redmi K20 и Redmi K20 Pro, характеризуется диагональю 6,39 дюйма, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5:9. Он занимает 91,9% площади фронтальной панели и поддерживает технологию DC Dimming, которая устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей. Поскольку фронтальная камера здесь выдвижная, то рамки вокруг дисплея минимальные: толщина верхней — 1,85 мм, боковых — 2,11 мм, а нижней — 3,8 мм. Говоря о выдвижной селфи-камере, она выезжает из корпуса всего за 0,8 секунды, а сам механизм рассчитан на 300 000 циклов открытия и закрытия. Если пользоваться этой камерой по 100 раз в день, такого запаса прочности хватит более чем на восемь лет. Основой фронтальной камеры служит сенсор разрешением 20 Мп, дополненный объективом с диафрагмой F/2,0.

Основная камера состоит из трех модулей. Солирует в этом трио модуль с хорошо знакомым сенсором Sony IMX586 разрешением 48 Мп с объективом c диафрагмой F/1,75. Он идет особняком от двух вспомогательных, объединенных в одном блоке ниже. Один из этих вспомогательных модулей базируется на сенсоре разрешением 13 Мп, соединенном с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2,4, а второй — на сенсоре разрешением 8 Мп с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 — отвечает за двухкратных оптический зум без потери качества и качественный эффект боке. Увы, системы оптической стабилизации изображения здесь нет. Зато камера Redmi K20 и Redmi K20 Pro поддерживает режим сверхзамедленной видеосъемки в режиме 960 к/с наряду со специальным ночным режимом и различными ИИ-функциями.

Смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, повышающую производительность и энергоэффективность GPU в играх. Кроме того, в рамках презентации было объявлено, что старшая модель Redmi K20 Pro в тестовом ПО AnTuTu набирает почти 390 000 баллов, что немного больше результата основного флагмана Xiaomi Mi 9.

Еще одна особенность Redmi K20 и Redmi K20 Pro — технология, которая по своей сути аналогичная Link Turbo, встречающаяся в последних смартфонах Huawei. Ее суть в повышении скорости загрузки данных и сокращении задержек путем одновременного задействования обоих каналов связи (LTE и Wi-Fi) благодаря специальным алгоритмам на ИИ.

Емкость аккумуляторной батареи обоих — 4000 мА·ч.

Также в перечнях характеристик обеих моделей: модем 4G VoLTE, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, модуль NFC для бесконтактных платежей, двухдиапазонный приемник GPS, порт USB-C и разъем 3,5 мм, а также поддержка двух карт SIM.

Корпус смартфонов Redmi K20 — рамка из алюминиевого сплава серии 7000 и изогнутое стекло стекло Gorilla Glass 5 по обеим сторонам. Как известно, Xiaomi, как и OnePlus, не наделяет свои смартфоны полноценной защитой от попадания пыли и влаги. Габариты и масса новинки — 156,7 х 74,3 х 8,8 мм и 191 грамм.

Из коробки смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro работают под управлением MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Оба предлагаются в трех цветовых вариантах: черном, а также градиентных синем и красном. Кроме того, Redmi K20 Pro выйдет в специальном ограниченном издании Marvel’s Avengers Edition, которое точно будет выделяться тематическим оформлением. Напомним, Redmi подписала партнерское соглашение с Marvel еще в марте. И вот мы подошли к самому интересному — ценам. Они действительно выглядят более чем гуманно за такие характеристики.

Цены Redmi K20:

6+64 ГБ — 1 999 юаней (~$289)

6+128 ГБ — 2 099 юаней (~$304)

Цены Redmi K20 Pro:

6+64 — 2 499 юаней (~$362)

6+128 — 2 599 юаней (~$376)

8+128 — 2 799 юаней (~$405)

8+256 — 2 999 юаней (~$435)

Предварительные заявки на Redmi K20 и Redmi K20 Pro начнут принимать в Китае уже сегодня после 18:00 по местному времени. Что касается начала реальных продаж, Redmi K20 Pro в Китае можно будет купить с 1 июня, а базовый K20 — с 6 июня. В один день с Redmi K20 стартуют продажи на днях представленного нового бюджетника Redmi 7A. О сроках доступности Redmi K20 и Redmi K20 Pro на других рынках пока данных нет, но ранее слухи указывали, что на международном рынке Redmi K20 и Redmi K20 Pro выйдут под именами Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.

Источник: Gizmochina