Смартфон Xiaomi со сгибаемым экраном красуется в новом видеоролике

В январе президент Xiaomi Лин Бин неожиданно показал рабочий прототип складного смартфона со сгибаемым экраном. То видео наделало много шума и привлекло большое внимание. Затем в ходе февральской выставки MWC 2019 китайский производитель охладил пыл всех заинтересованных пользователей, ясно дав понять, что потребительский вариант выйдет на рынок еще не скоро. Но вот сейчас, не менее неожиданно, чем в первый раз, в социальной сети опубликовали Weibo новое официальное видео с участием того самого складного смартфона-планшета Xiaomi, оснащенного сгибающимся с двух сторон экраном.

Промо-ролик короткий, его продолжительность составляет всего 10 секунд. На первых секундах устройство демонстрируется в разложенном виде. Пользователь, держащий устройство в руках, быстро проматывает страницу с комментариями, жестом взмахивания по экрану слева направо переходит на стартовый экран, быстро загибает края экрана, демонстрируя механизм трансформации, и кладет уже компактный смартфон в сложенной виде на банку с лапшой быстрого приготовления. Никаких складок на экране здесь не видно. Подвисаний и задержек тоже нет, но без полноценной демонстрации работы на примере нескольких приложений судить о работе интерфейса сложно.

Больше никаких подробностей нет, но ожидается, что аппарат получит SoC Snapdragon 855, 8-10 ГБ оперативной памяти, большой объем флэш-памяти. Само собой, специальная версия MIUI, адаптированная для работы с гибким экраном, тоже будет. Сообщается, что для разработки экрана Xiaomi объединила усилия с компанией Visionox.

Официальный анонс складного смартфона Xiaomi ожидается в промежутке между апрелем и июнем. Данных о цене пока нет, но ожидается, что модель Xiaomi окажется вдвое дешевле Samsung Galaxy Fold, который оценивается в $1 980.

Источник: Gizmochina