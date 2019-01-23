Xiaomi показала складной планшет-смартфон с экраном, сгибающимся с двух сторон [Видео]

В начале месяца известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал видео с участием неизвестного гибридного устройства с экраном, сгибающимся в двух местах. Тогда предполагалось, что устройство на видео — это складной смартфон-планшет Xiaomi, о котором уже давно ходят слухи. И вот сейчас это предположение достаточно неожиданно получило официальное подтверждение. Сегодня появилось официальное и качественное видео, демонстрирующее рабочий прототип устройства в руках сооснователя и президента Xiaomi Лина Бина.

Для начала стоит посмотреть само видео, которое, безусловно, изначально производит яркое впечатление.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎 What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD — Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019

На видео показано как само устройство с разных ракурсов и особенности его складной конструкции, так и работа интерфейса. Причем в данном случае это явно живой интерфейс, а не просто ролик, проигрывающийся на экране. По крайней мере, взаимодействие с устройством не кажется имитацией. Как видим, работает интерфейс достаточно быстро и плавно, никаких рывков и притормаживаний не видно, хотя тут надо понимать, что показали всего ничего — переключение между экранами и работу одного единственного приложения. Но и само устройство, несмотря на то, что является прототипом, выглядит как законченный и готовый к выходу на рынок продукт. Наибольший интерес на видео вызывает момент, где президент Xiaomi прямо во время воспроизведение видеоролика складывает симметрические боковые части экрана внутрь, тем самым превращая, по сути, планшет в компактным смартфон. При этом интерфейс быстро адаптируется под новые размеры, а ролик даже не прерывается, а продолжает проигрываться уже на меньшем экране.

Да, даже по видео заметно, что качество изображения не дотягивает до того уровня, который демонстрируют экраны жесткого типа в современных смартфонах. Но, опять-таки, здесь мы говорим о прототипе, в серийном устройстве экран может быть чуточку получше. С другой стороны, сама конструкция поднимает вопрос о том, насколько устойчиво устройство будет противостоять ежедневному износу, возможным падениям и ударам. Да и пластиковое покрытие экрана не внушает оптимизма — оно явно не столь устойчиво к появлению царапин, как современное защитное стекло. К тому же, на такой экран уже не наклеить дополнительное защитное стекло и производителям чехлов еще предстоит хорошенько поломать голову.

К сожалению, никаких технических подробностей об устройстве нет. Но сейчас все идет к тому, что Xiaomi еще может выпустить складной смартфон со сгибаемым экраном раньше Samsung. И особенно удивляет, что инженеры Xiaomi не стали копировать идеи у той же Samsung, которая в прошлом году показала прототип своего гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold, а пошли своим путем. Насколько устройство такого форм-фактора окажется удобным в использовании еще предстоит узнать. Окажется ли эта концепция успешной, пока сказать сложно, тут все будет зависеть от разработчиков ПО.

Сообщение с видео, опубликованное в соцсети Weibo, Лин Бин сопроводил небольшим комментарием. Он отметил, что все сложности, связанные с защитным покрытием дисплей и им самим, а также механизмом трансформации и адаптацией оболочки MIUI, уже в прошлом. Пока безымянное устройство Xiaomi должно стать первым в мире складным смартфоном с экраном, сгибающимся с двух сторон. Президент Xiaomi отметил, что в случае позитивного отклика пользователей, компания пустит устройств в серию. То есть, можно не сомневаться в его выходе на рынок. Единственный вопрос, когда конкретно Xiaomi выпустит свой складной «планшетосмартфон».

Сейчас на рассмотрении находятся два варианта названия смартфона: Mi Mix Flex и Mi Dual Flex (можете высказать свое мнение на этот счет в комментариях).

Сколько будет стоить складной смартфон Xiaomi, пока говорить рано. Но можно с уверенностью сказать, что точно дешевле Samsung Galaxy Fold, которому приписывают ценник в 2000 евро.