Xiaomi показала складной планшет-смартфон с экраном, сгибающимся с двух сторон [Видео]

В начале месяца известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал видео с участием неизвестного гибридного устройства с экраном, сгибающимся в двух местах. Тогда предполагалось, что устройство на видео — это складной смартфон-планшет Xiaomi, о котором уже давно ходят слухи. И вот сейчас это предположение достаточно неожиданно получило официальное подтверждение. Сегодня появилось официальное и качественное видео, демонстрирующее рабочий прототип устройства в руках сооснователя и президента Xiaomi Лина Бина.

Для начала стоит посмотреть само видео, которое, безусловно, изначально производит яркое впечатление.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019