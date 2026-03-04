От шифров до контрабанды: как журналисты освещают события в Иране без интернета

После ударов, в результате которых погибли высокопоставленные чиновники Ирана, страна отключила доступ к интернету. Журналисты полагаются на спутниковую связь, зашифрованные приложения и контрабандные видеоматериалы, чтобы сообщать о событиях изнутри страны.





Скоординированные израильские и американские удары поразили военный комплекс в Тегеране в субботу. Погибли десятки высокопоставленных представителей режима, включая верховного лидера Ирана Али аль-Хаменеи. Через несколько часов правительство ввело почти полное отключение интернета, отрезав страну от внешнего мира. Мостафа Заде, международный журналист из Тегерана, рассказывает изданию Wired Middle East, что он не был удивлен ни тем, что Соединенные Штаты нанесли удар, ни тем, что исчезла мобильная связь на его телефоне, а за ним и проводной интернет.

«Это очень похоже на реакцию государства во время январского силового подавления, а также на волны беспорядков, которые были ранее. Главная забота иранского правительства — предотвратить коммуникации между израильскими разведывательными оперативниками и любые контакты внутри страны. Но самое тяжелое бремя этой политики ложится на журналистов и работников местных медиа, которые теряют доступ к своим основным инструментам», — говорит Заде.

Правительство регулярно отключает доступ к интернету во время кризисов, обычно объясняя это соображениями безопасности. Журналисты, активисты и обычные граждане, которые пытаются задокументировать происходящее на местах, сталкиваются с выбором: найти способ обойти ограничения — рискуя арестом — или молчать. Во время протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини в сентябре 2022 года, власти неоднократно замедляли или частично прерывали соединение, пытаясь сорвать коммуникацию и координационные сети.

Поэтому к событиям этого февраля Заде был частично подготовлен, организовав пятидневную поездку в Турцию, чтобы продолжить работать. Но ему не так повезло во время предыдущего отключения — на фоне 12-дневной войны между Ираном и Израилем в 2025 году. Американская газета, для которой он тайно готовил материалы, перестала получать от него известия, и его редактор опасался худшего. На этот раз, хотя он имел доступ к соединению Starlink, Заде решил им не пользоваться.





«Риск того, что иранская разведка обнаружит спутниковый сигнал и отследит его источник, был слишком велик. Арест на этом основании может привести к обвинениям в государственной измене или шпионаже», — рассказал он.

Многие его коллеги, по словам Заде, приняли такое же решение. Другие же, однако, остались непоколебимыми. Это было очень опасно: любой, обвиняемый в шпионаже, особенно в пользу Израиля или Соединенных Штатов, теперь сталкивается со смертной казнью и конфискацией имущества. Стратегии иранских журналистов и активистов для репортажей в условиях осады включают использование зашифрованных мессенджеров, таких как Signal и Threema, международные телефонные звонки, SMS и видео, снятые гражданами и вывезенные из страны в зашифрованном виде.

«Журналисты платят самую высокую цену. Право на информацию всегда становится первой жертвой, когда правительство предоставляет приоритет своим целям безопасности», — заключает Заде.

Эрфан Хоршиди руководит правозащитной организацией из-за пределов Ирана, но возглавляет большую команду в Тегеране. Накануне январских протестов его группа контрабандой завезла терминалы Starlink для диссидентов. Его команда впервые смогла передавать отчеты, видео и фото почти в режиме реального времени.

«Это единственное средство, которое позволяет правозащитным организациям передавать точную и достоверную информацию внешнему миру. До Starlink отключения интернета создавали огромные пробелы в документировании нарушений прав человека», — говорит Хоршиди.

Чтобы частично восполнить эти пробелы, медиаорганизации и правозащитные группы, работающие в Иране, полагаются на изображения высокого разрешения от коммерческих поставщиков, таких как Maxar Technologies и Planet Labs , дополненные данными среднего разрешения из программы Copernicus Европейского космического агентства. Бакир Салехи, иранский журналист, сотрудничающий с европейским новостным изданием, говорит, что спутниковые снимки в настоящее время являются ключевыми для работы его редакции, хотя они имеют свои ограничения. Сравнивая изображения определенных локаций «до» и «после», репортеры могут заметить поврежденные здания, транспортные средства и обломки — но не могут идентифицировать лиц или проверить количество жертв.

«Эта граница является той, которую я отказываюсь переходить. Я всегда отмечаю погрешность и никогда не публикую числовые оценки жертв, опираясь только на спутниковые снимки», — говорит Бакир.

Вместо этого он использует изображения, чтобы установить масштаб и степень разрушений, а затем подтверждает это показаниями и дополнительными доказательствами. Другой метод предполагает использование команд за пределами зоны отключения, которые непрерывно записывают официальные каналы, а затем разбирают видео кадр за кадром в поисках каких-либо видимых маркеров, таких как дорожный знак или линия позвоночника на фоне.

После извлечения эти визуальные фрагменты можно геолоцировать и сверить со спутниковыми снимками, чтобы подтвердить место и примерное время военных событий. Видеоматериалы затем могут быть отправлены в пораженные районы, где, по словам Салехи, члены команды сохраняют оригинальные копии каждого файла и сразу после получения создают для каждого файла криптографические хеши. Это помогает доказать, что материал не был изменен между моментом съемки и публикацией.

«Видео сжимается или заменяется статическими кадрами, а файлы отправляются небольшими сегментами для повторного сбора за пределами страны. Когда это невозможно, источники присылают короткие зашифрованные сообщения только с ключевыми деталями», — рассказал Салехи.

Поскольку сейчас интернет в стране работает только на 4% (!), чтобы сохранить драгоценные данные, Салехи говорит, что его редакция сократила весь входящий поток информации до самого необходимого. Этот метод требует огромных ежедневных усилий. Координация десятков неформальных корреспондентов, проверка сообщений и обеспечение скорости и точности передачи информации — это полноценная операция, накладывающаяся на его непосредственную журналистскую работу.

Операция Хоршиди подвергается значительно большему вниманию со стороны властей. Его команда должна постоянно перемещать устройства Starlink в течение дня, никогда не работая долго с одного места, чтобы избежать обнаружения иранской разведкой. Его люди группами перемещаются между городами в поисках стабильного спутникового соединения— практика, подвергающая их блокпостам и наблюдению в то время, когда военизированная организация «Басидж» заполонила улицы — а ценой задержания может быть смерть.

«Моя самая большая тревога сегодня — что кого-то из членов команды могут арестовать во время поездки из Тегерана в другой город для использования устройств Starlink. Но это то, что мы можем сделать, чтобы поддерживать поток информации», — говорит Хоршиди.

По данным Amnesty International, Иран казнил более 1 000 человек в 2025 году — более чем вдвое больше, чем в 2024 году, и это самый высокий годовой показатель за более чем десятилетие. Судебные органы страны осуществили по меньшей мере 15 казней лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля с начала боевых действий с Тель-Авивом в июне 2025 года.





Источник: WIRED