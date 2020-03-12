СМИ: Google может отозвать лицензию на Android, если производители телевизоров также будут сотрудничать с Amazon





Компания Google, по-видимому, может отзывать лицензии на программное обеспечение у производителей Android TV, если они также производят устройства, работающие под управлением определённых ответвлений от её ОС, включая Amazon Fire TV. Таким образом, лицензионные условия Google для Android предусматривают, что эти производители телевизоров больше не смогут запускать Play Store и приложения Google на всех своих устройствах, включая смартфоны и планшеты.

Политики соглашения Android Compatibility Commitment указывают, что на устройствах, которые предусматривают доступ к Play Store, должна быть установлена ​​версия Android, совместимая с одобренной Google версией Android. Это означает, что если производители телевизоров хотят иметь Play Store на своих устройствах, они не могут делать телевизоры с другими операционными системами, такими как, например, конкурирующее Amazon Fire TV. Таким образом, эти требования в соглашении позволили Google запретить некоторым своим партнёрам работать с Amazon, являющейся конкурентом в сфере умного дома.

Нарушение строгих условий лицензирования Google может иметь катастрофические последствия для производителей телевизоров, которые также выпускают смартфоны на базе Android, таких как LG или Samsung. Это связано с тем, что условия Android Compatibility Commitment также предусматривают, что, если производитель телевизоров решит использовать Fire TV на своих устройствах, он не сможет установить Play Store или приложения Google на смартфоны. Это, вероятно, сделает эти смартфоны значительно менее популярными среди пользователей.

Google прямо не ответила на вопрос журналистов о том, действительно ли её политики запрещают производителям телевизоров предлагать продукты на базе Android TV и Amazon Fire TV. Компания заявила, что осуществляет проверку безопасности и тестирование на совместимость устройств на базе Android TV, которые предлагают сервисы Google и доступ к Play Store. Это делается защиты конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. Компания также утверждает, что она пытается обеспечить согласованное и безопасное использование программного обеспечения с проверенными версиями Android, и что приложения могут работать не так, как ожидают пользователи на устройстве Android, которое еще не проходило процесс тестирования совместимости компании.

Источник: The Verge