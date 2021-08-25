СМИ: LG Electronics отложила выпуск компактного 42-дюймового OLED-телевизора на 2022 год

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





LG Electronics сдвинула окно релиза горячо ожидаемого компактного 42-дюймового OLED-телевизора на следующий год, сообщает корейское издание Korea Economic Daily со ссылкой на собственные источники.

Напомним, LG Display анонсировала OLED-панели с диагональю 42 дюйма на CES 2021. Первоначально выход 42-дюймовой модели ТВ ожидался во второй половине 2021 года. Сообщается, что отсрочка не связана с производствами проблема или дефицитом компонентов. Якобы руководство компании приняло такое решение сугубо «из маркетинговых соображений».

Судя по всему, с этой 42-дюймовой моделью ТВ LG целится не в бюджетную серию A1 с панелями 60 Гц, а в премиальный сегмент, где представлены модели OLED G1 evo и C1. В идеале он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и ключевые особенности более дорогих моделей — Dolby Vision, HDMI 2.1 (с VRR, ALLM и т.д). Нынешняя 48-дюймовая модель C1 на старте стоила 1499,99 долларов (но с тех пор подешевела до 1299,99 долларов). Логично предположить, что будущая 42-дюймовая модель будет несколько дешевле.

Ожидается, что новая 42-дюймовая модель войдет в состав будущей линейки OLED-телевизоров LG 2022 года, чей анонс состоится на CES 2022.