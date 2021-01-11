LG Display расширила линейку OLED-панелей «вниз»‎ — теперь она начинается с 42 дюймов





LG Display в рамках выставки CES 2021, проходящей в этом году в онлайн формате, раскрыла подробности о модельном ряде панелей OLED 2021 года, которые будут использоваться в телевизорах и мониторах разных брендов в этом году. В обновленную линейку вошла 42-дюймовая панель — самая компактная из когда-либо выпущенных LG Display, а также новую крупную панель размером 83 дюйма, которая предположительно используется в новейшем ТВ Sony A90J Master Series 4K 2021 года.

То есть, в этом году OLED-телевизоры будут предлагаться в размерах 42, 48, 55, 65, 77, 83 и 88 дюймов.

LG Display отдельно упоминает повышенную на 20% энергоэффективность панелей диагональю 77 дюймов — они способны обеспечивать более высокую яркость по сравнению с прошлым поколением без риска перегрева или выгорания. Именно по показателю яркости LCD пока превосходят OLED. И это еще одно доказательство в пользу того, что именно такие панели установлены в новых телевизорах Sony Bravia.

LG Electronics пока не представила обновленную линейку OLED-телевизоров 2021 года, но, по данным Yonhap, компания планирует использовать для новых панелей в серии «G1» 2021 года маркетинговое название «OLED evo».