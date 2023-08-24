Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативных консолей

Qualcomm анонсировала в Кельне Snapdragon G Series — процессорную платформу, предназначенную для портативных игровых консолей. Среди компаний, которые будут создавать устройства на Snapdragon G Series — AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm.

Snapdragon G1 создан для портативных игровых устройств без вентиляторов. Подойдет для потоковой трансляции игр, как локально, так и через облако. Snapdragon G1 ориентирован на подключение без задержек и с длительным временем автономной работы.

Первым представителем семейства Snapdragon G1 станет Snapdragon G1 Gen 1, оснащенный 8 ядрами Qualcomm Kryo в паре с графическим процессором Qualcomm Adreno A11, что должно обеспечивать работу портативных устройств для потоковой передачи игр.



создан для портативных игровых устройств без вентиляторов. Подойдет для потоковой трансляции игр, как локально, так и через облако. Snapdragon G1 ориентирован на подключение без задержек и с длительным временем автономной работы. Первым представителем семейства Snapdragon G1 станет Snapdragon G1 Gen 1, оснащенный 8 ядрами Qualcomm Kryo в паре с графическим процессором Qualcomm Adreno A11, что должно обеспечивать работу портативных устройств для потоковой передачи игр. Snapdragon G2 — для полнофункциональных мобильных и облачных игр. Заявлена поддержка 5G и Wi-Fi 6/6E от Qualcomm FastConnect 6700 Mobile Connectivity System.

Первым продуктом этого уровня станет платформа Snapdragon G2 Gen 1 с 8-ядерным процессором Kryo, оптимизированным для игр графическим процессором Adreno A21 и Snapdragon X62 5G Modem-RF. Платформа должна позволять геймерам исследовать все, что могут предложить мобильные и облачные игры.



— для полнофункциональных мобильных и облачных игр. Заявлена поддержка 5G и Wi-Fi 6/6E от Qualcomm FastConnect 6700 Mobile Connectivity System. Первым продуктом этого уровня станет платформа Snapdragon G2 Gen 1 с 8-ядерным процессором Kryo, оптимизированным для игр графическим процессором Adreno A21 и Snapdragon X62 5G Modem-RF. Платформа должна позволять геймерам исследовать все, что могут предложить мобильные и облачные игры. Snapdragon G3 — это флагманский уровень для энтузиастов, который использует лучшие инновационные игровые возможности Qualcomm Technologies. На базе Snapdragon G3x Gen 1 уже работает Razer Edge 5G.

Платформа Snapdragon G3x Gen 2 — это самый новый продукт в серии G3. Его оснастили 8-ядерным процессором Kryo и графическим процессором Adreno A32, что обеспечивает более чем на 30% более высокую производительность процессора и вдвое более высокую производительность графического процессора по сравнению с предшественником.

Новая платформа поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, сверхвысокое разрешение в играх, премиум-Bluetooth-аудио с низкой задержкой через Snapdragon Sound Technology Suite и беспроводную связь с помощью Wi-Fi 7 High-Band Simultaneous (HBS), а также 5G sub-6 и mmWave.

AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm и другие компании должны выпустить продукты на платформах Qualcomm Snapdragon G в этом году.