Росомаха еще подразнит: Insomniac хочет показать больше Marvel's Wolverine до предзаказов

Marvel’s Wolverine от Insomniac Games выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5, но предзаказы на игру до сих пор не открыты. Как выяснилось, это сознательное решение студии — разработчики хотят сперва полноценно показать геймплей.





Об этом Insomniac сообщила в ответе фанатам в X (Twitter). На вопрос о предзаказе студия ответила с интригой:

«Мы хотим сначала показать вам больше игры».

Отдельно подтвердили, что новые материалы стоит ждать уже весной 2026 года.

Для крупных релизов это нетипично: обычно Sony Interactive Entertainment открывает предзаказы сразу после объявления даты релиза. В случае с Wolverine ситуация иная — и на это есть несколько причин.

Во-первых, об игре до сих пор показали минимум геймплея. После анонса в 2021 году Marvel’s Wolverine появлялась преимущественно в виде коротких тизеров, без детальной демонстрации механик.





Во-вторых, в 2023 году Insomniac пережила масштабную утечку данных, в пределах которой в сеть попали ранние билды игры. Это могло повлиять на стратегию — студия явно хочет сформировать «правильное» первое впечатление уже через официальные материалы.

И в-третьих, это новый тип проекта для команды. Если серия Marvel’s Spider-Man была относительно «светлой» супергеройской историей, то Wolverine делают значительно жестче и темнее.

Marvel’s Wolverine — это одиночная сюжетная action-adventure с оригинальной историей, не связанной напрямую с фильмами Marvel. Главный герой — Логан, известный как Росомаха: мутант с регенерацией, адамантиевым скелетом и характерными когтями.

В игре уже подтверждены персонажи вроде Omega Red, Mystique и гигантских роботов Sentinel, что прямо указывает на связь с более широкой темой X-Men. По данным утечек и косвенных подтверждений, проект может стать началом новой серии игр в этой вселенной.

Судя по официальным материалам, разработчики делают ставку на более приземленный и брутальный тон: в трейлерах показывали барные драки, кровь и значительно более агрессивную боевую систему, чем в Spider-Man. Также ожидается, что события будут разворачиваться в различных локациях — от городских баров до холодных диких регионов.

Хотя Insomniac называет лишь «весну 2026 года», вероятнее всего новый показ состоится в рамках презентации PlayStation. Sony Interactive Entertainment традиционно проводит State of Play в апреле или мае — именно там могут показать первый полноценный геймплей.

Вероятно, вместе с новым трейлером сразу откроют и предзаказ. Такой подход выглядит логично: сначала объяснить, какой является игра на самом деле, и только потом просить игроков платить.

Похоже, что Insomniac выбирает более осторожную модель продвижения: меньше обещаний наперед — больше конкретики перед стартом продаж. На фоне индустрии, где предзаказы часто открываются задолго до реального показа игры, это выглядит как попытка вернуть доверие аудитории.

Если студия действительно покажет сильный геймплей в ближайшее время, Marvel’s Wolverine может быстро превратиться из «ожидаемого проекта» в главный хит осени 2026 года.





Источник: Insider Gaming