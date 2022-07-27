Sono Motors показала финальный дизайн электромобиля Sion (собрано уже 19 тыс. предзаказов) и пакет для «озеленения» общественного транспорта Solar Bus Kit

Немецкая компания Sono Motors провела крупное мероприятие «Celebrate the Sun» в Мюнхене, в рамках которого рассказала новости о своих «зеленых» проектах. Так, создатели показали финальный дизайн бюджетного электромобиля Sion и представили пакет апгрейда дизельных автобусов Solar Bus Kit на основе солнечных панелей.
Электромобиль Sono Sion разрабатывается как минимум с 2016 года, однако только сейчас проект обрел финальные серийные очертания. По сравнению с более ранними концептами очертания корпуса стали более плавными, четкими и, самое главное, более простыми в производстве. Были пересмотрены и финализированы такие элементы, как руль, фары и задние огни, дверные ручки, зарядный разъем и т.д.
Главная особенность модели — рассеяные по поверхности корпуса 456 солнечных ячеек, которые способны бесплатно добавить от 112 до 245 км запаса хода в неделю. От полного заряда LFP-батареи емкостью 54 кВтч электромобиль способен проехать до 305 км. Заряд от сети переменного тока осуществляется в режиме до 11 кВт, а в случае со скоростной зарядкой — вплоть до 75 кВт. Благодаря поддержке двусторонней зарядки электромобиль легко превращается в мобильный резервный источник питания для дома.
Компания уже собирает тестовую партию электромобилей Sion, которые будут тестироваться в окрестностях штаб-квартиры Sono Motors в Мюнхене. На 1 июля 2022 года компания собрала более 19,000 предзаказов с предоплатой на уровне €2,225, что теоретически должно трансформироваться в €415 млн продаж. Напомним, что стоимость модели стартует с отметки всего €25,126. Контрактная сборка начнется во второй половине 2023 года в Финляндии на мощностях компании Valmet Automotive. После периода освоения годовой объем производства должен составить порядка 257 тыс. электромобилей до 2030 года.
Вторая новинка — пакет Solar Bus Kit, предназначенный для бизнес-клиентов и городских властей. Он представляет собой решение все-в-одном из 8 м² солнечных панелей и всей необходимой электроники с суммарной мощностью 1,4 кВт. Система крепится на крышу 12-метровых автобусов системы общественного транспорта, таких как Mercedes-Benz Citaro и MAN Lion City. Окупаемость составляет всего 3-4 года.
К сожалению, система не может превратить дизельные автобусы в электрические, но способна сэкономить до 1,500 литров дизельного топлива и предотвратить выброс 4 тонн CO2 на один автобус в год. Это происходит за счет того, что солнечные панели питают вспомогательные системы автобусов, вроде отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения и т.д., снижая расход дизельного топлива. В дальнейшем такие же пакеты можно будет использовать не только для автобусов, но и для грузовиков и другого транспорта.
Источник: Sono Motors