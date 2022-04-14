Sony и Nintendo меняют правила и прекратят автоматически продлевать подписки для неактивных подписчиков

Компании Sony и Nintendo последовали примеру Microsoft и также прекращают взимать платежи за неиспользованные подписки в своих игровых сервисах. Это стало результатом расследования, инициированного Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) ещё в 2019 году. В рамках расследования изучались не только автоматические продления подписок клиентов, но также и сложности получения возмещения и потенциально несправедливые условия подписки.

По итогам расследования CMA заключило соглашение с Sony, согласно которому неиспользуемые учётные записи PlayStation Plus будут приостановлены. Таким образом, с пользователей перестанут автоматически списывать деньги за услуги, которыми они перестали пользоваться, но забыли отменить подписку.

Sony будет уведомлять неактивных подписчиком о возможности прекратить платежи. Если после таких уведомлений активность не возобновится, компания аннулирует подписку и прекратит принимать платежи. Sony пока не уточнила, касаются эти изменения правил только Великобритании или же будут распространяться и на глобальную аудиторию PlayStation Plus.

В то же время Nintendo после обсуждения ситуации с CMA также решила внести изменения в свои правила. Компания больше не будет автоматически продлевать подписки Switch Online по умолчанию. Эти изменения действуют в Nintendo eShop и на сайте Nintendo во всех странах и регионах, которыми управляет Nintendo of Europe.

Добавим, Microsoft ещё в январе заявила, что отменит бездействующие подписки Xbox Live Gold и Game Pass в Великобритании, а затем и во всём мире.

Источник: Engadget, The Verge