Новости Кино 17.03.2026

Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"

Sony и Marvel запустили необычную маркетинговую кампанию для фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», которая предлагает искать фрагменты трейлера в соцсетях самостоятельно.


В течение следующих 24 часов, начиная с 17 марта, их будут публиковать в аккаунтах «самых больших фанов». Конечно, это не отменяет полноценного выпуска трейлера «Человек-паук» на официальном канале студии уже 18 марта.

«Мы придумали что-то невероятно увлекательное к выходу трейлера «Человек-паук: Совершенно новый день», — говорит Том Холланд. «Мы получили столько любви и поддержки с самого начала создания этих фильмов. Без этого невероятного сообщества не было бы Человека-паука. Чтобы выразить вам нашу благодарность, мы делаем то, чего никогда раньше не делали».

На момент написания новости, в соцсетях были доступны два фрагмента: на одном Человек-паук раскачивается в воздухе, спасая прохожего, другой — показывает ошеломленного Питера Паркера, который теряет сознание.

Китай заборонив покази фільму «Людина-павук» у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть


Что известно о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»?

Сюжет «Человек-паук 4», очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Тома Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время из-за занятости в «Дюна 3».

Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна или же, что фильм представит сразу 9 антагонистов, но они не имели официальных подтверждений.

Предыдущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате $1,9 млрд. Новый выйдет в кинотеатрах 31 июля.

Спецпроекты
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Источник: Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
"Проект Аве Мария" стал самым дорогим фильмом в истории Amazon
Первые отзывы на фильм "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом: "Анти-Интерстеллар без клише"
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Критики в восторге: "Проект Аве Мария" стартовал с 96% на Rotten Tomatoes
"Крик 7" побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в почти $100 млн на старте
Sony запускает сервис аренды PS5: от $13,50 в месяц
Кризис памяти? Не слышали: новая PS6 получит щедрые 30 ГБ "оперативки"
"Пираты Карибского моря 6" выбрали персонажа, который заменит Джека Воробья
Вышли наушники Sony LinkBuds Clip: до 37 часов автономности за $230
Режиссеры "Мумия 4" назвали условие, при котором Фрейзер и Вайс согласились вернуться во франшизу
Метро, аномалии и выживание: трейлер фильма "Выход 8", экранизирующего мистическую японскую игру
A24 показала первый трейлер Backrooms: хоррор родом из YouTube
Insomniac раскрыла дату выхода Marvel's Wolverine на PS5: за два месяца до GTA 6
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней
Забудьте о подорожании SSD: новый патент Sony поместит игры PS5 и PS6 всего в 100 МБ
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить