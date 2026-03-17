Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"

Sony и Marvel запустили необычную маркетинговую кампанию для фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», которая предлагает искать фрагменты трейлера в соцсетях самостоятельно.





В течение следующих 24 часов, начиная с 17 марта, их будут публиковать в аккаунтах «самых больших фанов». Конечно, это не отменяет полноценного выпуска трейлера «Человек-паук» на официальном канале студии уже 18 марта.

«Мы придумали что-то невероятно увлекательное к выходу трейлера «Человек-паук: Совершенно новый день», — говорит Том Холланд. «Мы получили столько любви и поддержки с самого начала создания этих фильмов. Без этого невероятного сообщества не было бы Человека-паука. Чтобы выразить вам нашу благодарность, мы делаем то, чего никогда раньше не делали».

На момент написания новости, в соцсетях были доступны два фрагмента: на одном Человек-паук раскачивается в воздухе, спасая прохожего, другой — показывает ошеломленного Питера Паркера, который теряет сознание.





Что известно о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»?

Сюжет «Человек-паук 4», очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Тома Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время из-за занятости в «Дюна 3».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна или же, что фильм представит сразу 9 антагонистов, но они не имели официальных подтверждений.

Предыдущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате $1,9 млрд. Новый выйдет в кинотеатрах 31 июля.

Источник: Games Radar