Sony объявила линейку PlayStation Plus на май 2026 года. Со вторника, 5 мая, все подписчики сервиса получат доступ к трем играм: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Sols.





EA Sports FC 26 выходит на PS5 и PS4. Игроки смогут выбрать между двумя игровыми пресетами — Authentic Gameplay и Competitive Gameplay — и соревноваться в обновленном режиме Football Ultimate Team с переработанными Rivals и Champions. Подписчики PS Plus получат также эксклюзивный бонусный пакет PS Plus Icons Pack для EA Sports FC 26, который можно активировать отдельно через PlayStation Store.

Wuchang: Fallen Feathers — соулслайк от китайской студии Leenzee Games, доступный только на PS5. Главная героиня Учан — пиратка, которая просыпается без воспоминаний в поздней династии Мин. Мир охвачен загадочным явлением Оперения, превращающим людей в монстров. Игроки осваивают различные боевые стили, собирают навыки с поверженных врагов и постепенно открывают взаимосвязанный открытый мир. Игра вышла в августе 2025 года и получила положительные отзывы за атмосферу и боевую механику — хотя отдельные рецензенты критиковали неравномерный темп сюжета.

Nine Sols выходит на PS5 и PS4. Это ручная рисованная 2D-платформа тайваньской студии RedCandleGames с боевой системой, вдохновленной Sekiro: Shadows Die Twice — акцент сделан на отражении атак. Игроки исследуют постапокалиптический мир, некогда подвластный чужеродной расе, и охотятся на девятерых могущественных правителей по имени Соли. Оригинальная версия для PC вышла в мае 2024 года и собрала награду «чрезвычайно положительно» в Steam.





Забрать игры апреля — Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered и Sword Art Online Fractured Daydream — можно до 4 мая включительно.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: PlayStation Blog