banner
Новости Игры 30.04.2026

PlayStation Plus в мае: EA Sports FC 26, соулслайк Wuchang и Nine Sols с боевой системой Sekiro

Sony объявила линейку PlayStation Plus на май 2026 года. Со вторника, 5 мая, все подписчики сервиса получат доступ к трем играм: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Sols.


EA Sports FC 26 выходит на PS5 и PS4. Игроки смогут выбрать между двумя игровыми пресетами — Authentic Gameplay и Competitive Gameplay — и соревноваться в обновленном режиме Football Ultimate Team с переработанными Rivals и Champions. Подписчики PS Plus получат также эксклюзивный бонусный пакет PS Plus Icons Pack для EA Sports FC 26, который можно активировать отдельно через PlayStation Store.

Wuchang: Fallen Feathers — соулслайк от китайской студии Leenzee Games, доступный только на PS5. Главная героиня Учан — пиратка, которая просыпается без воспоминаний в поздней династии Мин. Мир охвачен загадочным явлением Оперения, превращающим людей в монстров. Игроки осваивают различные боевые стили, собирают навыки с поверженных врагов и постепенно открывают взаимосвязанный открытый мир. Игра вышла в августе 2025 года и получила положительные отзывы за атмосферу и боевую механику — хотя отдельные рецензенты критиковали неравномерный темп сюжета.

Nine Sols выходит на PS5 и PS4. Это ручная рисованная 2D-платформа тайваньской студии RedCandleGames с боевой системой, вдохновленной Sekiro: Shadows Die Twice — акцент сделан на отражении атак. Игроки исследуют постапокалиптический мир, некогда подвластный чужеродной расе, и охотятся на девятерых могущественных правителей по имени Соли. Оригинальная версия для PC вышла в мае 2024 года и собрала награду «чрезвычайно положительно» в Steam.


Забрать игры апреля — Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered и Sword Art Online Fractured Daydream — можно до 4 мая включительно.

Геймер похвастался ранним доступом к GTA 6 и пожалел об этом

Источник: PlayStation Blog

Популярные новости

arrow left
arrow right
Охота начинается снова: Sony анонсировала анимационный фильм Bloodborne с рейтингом R
Апскейлинг нового уровня: инсайдеры раскрывают революционные возможности PS6 и вероятную цену
Фильм Metal Gear Solid "живой", им займутся новые режиссеры спустя 20 лет после первого анонса
Дешевый спин-офф God of War неожиданно "выстрелил" в США — изменит ли Sony подход к играм?
200 МП против полного кадра: неожиданный результат теста Vivo X300 Ultra и Sony A7 III
PS Plus апреля 2026 года меняет раздачу — три игры вместо двух и Lords Of The Fallen как главный сюрприз
Helldivers 2 получил самый большой патч 2026 года: экзокостюмы, два новых биома и спорный баланс
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Assassin's Creed Syndicate, чтобы не зевали на уроках: в сети завирусился самый креативный учитель истории
Иск против Sony PlayStation: геймеры претендуют на £2 млрд компенсации
Бог войны возвращается: инсайдеры прогнозируют анонс новой великой God of War уже в этом месяце
Производство завершено: экранизация The Legend of Zelda переходит к этапу монтажа
Миллион копий за 48 часов: новая игра Capcom Pragmata взлетела без поддержки бренда
Sony и Honda закрыли электромобиль Afeela еще до старта
Sony официально повышает цены на PlayStation 5
Теперь официально: вышел первый трейлер "Человек-паук 4"
Чипы уходят в ЦОД: Sony прекращает продажу карт памяти SD и CF
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
Sony Xperia 1 VIII засветился на рендерах — изменения не все оценят
SONY запускает The Playerbase — фаны PS попадут в игры через сканирование тела: начали с Gran Turismo 7
Housemarque показали 30 минут Saros: выглядит как Returnal, который наконец-то прощает ошибки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить