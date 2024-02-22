«Соперники» ─ вышел украинский трейлер спортивной драмы с Зендеей в главной роли

Кинокомпания Warner Bros. Pictures подготовила украинский трейлер предстоящего фильма «Соперники». Это романтическая драма, которая рассказывает о бурной жизни спортсменов.

Фильм «Соперники» от режиссера-визионера Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем») расскажет историю Таши Дункан — некогда невероятно талантливой теннисистки. Однако из-за травмы ее блестящая карьера завершилась слишком рано. Теперь она стала тренером, которая не привыкла извиняться за свою игру на корте и вне его. Муж Таши — тоже теннисист — лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как преодолеть неудачи. Но план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужа — Патрик — его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряжение растет, Таши должна спросить себя, чего будет стоить победа.

Главные роли в фильме «Соперники» исполнили Зендея («Человек-паук: Нет пути домой», дилогия «Дюна»), Джош О’Коннор (сериал «Корона») и Майк Файст («Вестсайдская история»).

Картина выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 25 апреля 2024 года.

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