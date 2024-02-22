Кино Новости 22.02.2024 в 10:01 comment views icon

«Соперники» ─ вышел украинский трейлер спортивной драмы с Зендеей в главной роли

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Кинокомпания Warner Bros. Pictures подготовила украинский трейлер предстоящего фильма «Соперники». Это романтическая драма, которая рассказывает о бурной жизни спортсменов.

Фильм «Соперники» от режиссера-визионера Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем») расскажет историю Таши Дункан — некогда невероятно талантливой теннисистки. Однако из-за травмы ее блестящая карьера завершилась слишком рано. Теперь она стала тренером, которая не привыкла извиняться за свою игру на корте и вне его. Муж Таши — тоже теннисист — лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как преодолеть неудачи. Но план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужа — Патрик — его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряжение растет, Таши должна спросить себя, чего будет стоить победа.

Главные роли в фильме «Соперники» исполнили Зендея («Человек-паук: Нет пути домой», дилогия «Дюна»), Джош О’Коннор (сериал «Корона») и Майк Файст («Вестсайдская история»).

Картина выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 25 апреля 2024 года.

«Суперники» ─ вийшов український трейлер спортивною драми із Зендеєю в головній ролі

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить