Состоялся релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)

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Вчера команда разработчиков Canonical объявила о доступности для скачивания следующей ключевой версии операционной системы Ubuntu, получившей индекс 18.04 и известной под кодовым названием Bionic Beaver (в переводе с английского «бионический бобер»).

Начать следует с того, что Ubuntu 18.04 является релизом c долгосрочной поддержкой Long Term Support (LTS). Это релизы, которые выходят раз в два года с длительным сроком поддержки в пять лет.

Представленная широкой аудитории программная платформа получила несколько улучшений, включая новую версию ядра Linux, заплатки против уязвимостей Spectre и Meltdown, а также ряд улучшений для пользовательского интерфейса и ключевых приложений.

Если обновляться с Ubuntu 16.04 LTS, предыдущей версии c долгосрочной поддержкой, то можно заметить массу изменений за прошедшие два года. Средой по умолчанию теперь является GNOME, а не Unity. Кнопки «закрыть», «свернуть» и «увеличить» вернулись на старое место справа от окон. Появилась возможность печати без установки драйверов. Кроме того, обновился ряд приложений, включая файловый менеджер Nautilus, приложение «Настройки» и магазин программного обеспечения Ubuntu Software.

Canonical также прекратила выпускать 32-разрядные версии дистрибутивов, но это не должно вызвать никаких проблем при обновлении со старой версии. Для установки с нуля на систему с 32-разрядным CPU потребуется установочный файл Network, который включает только минимальный набор пакетов для компьютеров, не поддерживающий запуск графического установщика.

С момента Ubuntu 17.10, которая вышла шесть месяцев назад, изменений уже не так много, но они есть. Приводим основные списком ниже:

Ubuntu 18.04 использует версию ядра Linux 4.15;

Приложения GNOME обновлены до версии 3.28;

Офисный пакет LibreOffice обновлен до выпуска 6.0;

В календаре обеспечена возможность показа прогноза погоды;

В набор базового ПО включено приложение для ведения заметок (To Do);

При работе от аккумуляторной батареи ноутбук автоматически переходит в спящий режим после 20 минут неактивости;

В GNOME Shell добавлена поддержка взаимодействия с периферией, подключенной через интерфейс Thunderbolt 3;

В большинстве графических приложений смайлики эмодзи теперь показываются цветными;

Появился режим минимальной установки (Minimal Install), позволяющий при установке выбрать минимальный набор приложений и настроить графическое окружение по своему вкусу;

И хотя по умолчанию в Ubuntu 18.04 возвращен традиционный графический стек на основе X.Org Server, в выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04, планируется перейти на Wayland.

Да, еще появились новые обои для рабочего стола с… силуэтом бионического бобра.

Обновления подготовлены для всего спектра дистрибутивов Ubuntu: Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu.

По версии портала DistroWatch.com система занимает третье место по популярности среди десктопных Linux-платформ.

Источник: ubuntu