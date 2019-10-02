Сотрудник Yahoo взломал порядка 6000 аккаунтов в поисках «клубнички»





Бывший сотрудник Yahoo признал себя виновным в неправомерном доступе к учётным записям около 6000 пользователей сервиса в поисках откровенных фотографий и видео. Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, 34-летний Рейес Даниэль Руис (Reyes Daniel Ruiz) использовал свои привилегии для взлома паролей пользователей и доступа к аккаунтам девушек, включая собственных друзей и коллег по работе.

Получив доступ к чужим аккаунтам, Руис искал в сообщениях электронной почты пароли для доступа к учётным записям iCloud, Facebook, Gmail, Dropbox и других сервисов. В Yahoo заметили подозрительную активность, отслеживая учётную запись своего сотрудника, после чего Руис уничтожил компьютер и жёсткий диск, на котором хранились украденные фото и видео. Остаётся неясным, была ли у Руиса возможность получить доступ к данным пользователей изначально по статусу, или же он использовал знания и навыки бэкенд-разработки.

В апреле этого года Руису были предъявлены обвинения в незаконном вмешательстве в работу компьютеров. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. Окончательный приговор будет вынесен на слушании в феврале следующего года.

Источник: The Verge