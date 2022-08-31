Совладелец АЛЛО предсказывает дальнейший рост цен на электронику – еще на 45-60%

Дмитрий Деревицкий, Председатель совета директоров торговой сети и маркетплейса АЛЛО, рассказал изданию «Экономическая правда» о своем видении дальнейшей динамики цен на электронику. По мнению бизнесмена, цены и дальше будут расти – на 45-60%. Причиной этого стал не только ущерб, причиненный войной, но и шаги Правительства.

Финансовые факторы роста цен

В ответ на вопрос о влиянии официального курса гривни на стоимость электроники Дмитрий Деревицкий отметил, что уменьшение стоимости гривни является лишь вторичным фактором.

«Первичное, что повлияло на стоимость электроники и не только электроники, но и всех импортных товаров – это возврат с 1 июля налогообложения импортных операций. Поэтому импортные товары подорожали на 20%, а те товары, которые облагались пошлиной (преимущественно электроника) 10-16% вместе с НДС, подорожали на 30-36%. То есть с 1 июля цены выросли на 20-36% в себестоимости. Спустя двадцать дней Национальный банк девальвировал курс гривны на 25%. Это стало вторым фактором, повлиявшим на удорожание электроники».

Сроки и объемы роста

По словам собеседника «ЭП», увеличение налогов и инфляция рано или поздно будут переведены на плечи потребителя из-за роста цен на товар. По его мнению, «колоссальное подорожание» следует ожидать через четыре-пять месяцев.

«У всех импортных товаров есть потенциал повышения цены на 45-60%. НДС 20% плюс 25% курс – получаем нижнюю планку 45%. Что касается верхнего предела подорожания, то могу сказать только о товарах, которые мы импортируем, потому что размер пошлины на них – 12%. То есть потенциал роста цен на электронику очень велик: 20% НДС, 12% пошлины и 25% роста курса – выходит около 60%.».

Как изменилась структура спроса

Спрос на электронику упал гораздо больше, чем на предметы критической необходимости. При этом наиболее пострадала габаритная и дорогостоящая техника, меньше всего – смартфоны и другие портативные устройства.

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«Электроника и большинство импортных товаров, которые мы потребляем каждый день, относятся к эластичному спросу. Так что спрос падает. В первые дни войны он драматично обвалился. Наша выручка за первую неделю упала, наверное, на 90%. Спрос на большие телевизоры и холодильники упал в 2,5 раза и больше. Спрос на портативную электронику (смартфоны, гаджеты, смарт-часы) пострадал меньше, там падение составляло 10-30%.».

Последствия войны для сети АЛЛО

Дмитрий Деревицкий рассказал о состоянии собственной торговой сети. В качестве негативных факторов влияния он назвал резкое падение спроса, человеческие потери и моральное состояние команды, потерю контроля над магазинами, уничтожение и разграбление товара.

«Мы не могли открыть большинство магазинов, персонал даже в благополучных городах, например во Львове и вообще на западе Украины, не хотел выходить на работу, потому что началась война. Затем ситуация начала стабилизироваться, шок проходил, персонал возвращался на работу».

По словам бизнесмена, большинство зарубежных поставщиков ведут себя адекватно и не разрывают контракты. Но поставки сейчас происходят на склады в других странах.

«О прибыли сейчас речь не идет. В начале войны выручка упала более чем на 90%, затем она стала постепенно расти и сейчас находится в районе 60% показателя аналогичного периода 2021 года».

«Мы как ритейлер пытаемся оттянуть момент повышения цен. Делаем это за счет собственной маржи настолько, насколько можем, чтобы для потребителя это было не очень больно».

Как уже сообщал ITC, ссылаясь на народного депутата Ярослава Железняка, правительство отказалось от введения 10% импортного сбора.