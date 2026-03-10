Новости IT-бизнес 10.03.2026 comment views icon

Забудьте о бюджетных ноутбуках: Аналитики прогнозируют рост стоимости на 40%

По данным аналитиков TrendForce, стоимость ноутбуков общего потребительского сегмента вот-вот вырастет на 40%.


Цены растут и сейчас на фоне повышения стоимости DRAM и SSD-накопителей. В TrendForce прогнозируют подорожание лэптопов в случае сохранения нынешнего кризиса. Аналитики предупреждают, что повышение цены на эти компоненты провоцирует подорожание ноутбуков массового сегмента по цене около $900 на 30%, а с учетом роста цен на процессоры общее повышение может составить все 40%.

Рост стоимости комплектующих в цене ноутбука / TrendForce

Таким образом доля процессор-память, которая в цене ноутбука обычно составляет около 45%, может вырасти до 58%. В то время как на комбинацию ОЗУ+процессор+SSD приходится почти 45% стоимости комплектующих ноутбука, на комбинацию ОЗУ-SSD приходится лишь около 15%. По данным TrendForce, сейчас производители ноутбуков сталкиваются с неопределенностью из-за роста цен на эти компоненты. Они пытаются спланировать стратегии закупок и управлять общими затратами на комплектующие для будущих моделей. 

Рост цен наблюдается уже в первом квартале этого года и он, скорее всего, будет продолжаться. По предварительной информации, Intel повысила цены на процессоры начального уровня и предыдущих поколений более чем на 15%. Цены на ноутбуки среднего сегмента в следующем квартале, вероятно, вырастут еще больше. В целом проблемы для покупателей и производителей создают не только дефицит памяти и SSD, но и дефицит поставок процессоров и рост цен, что уже привело к удорожанию стоимости ПК. 


Ранее мы писали, что в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070. Ранее аналитики Gartner спрогнозировали, что рынок бюджетных ПК полностью исчезнет к 2028 году.

Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення

Источник: wccftech; TrendForce

