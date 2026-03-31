С 1 апреля: Samsung повысит цены на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и S25 Edge

Олександр Федоткін

З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge

Samsung планирует повысить цены на устройства предыдущего поколения, в частности, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и S25 Edge.


В мире со стабильным экономическим порядком устройства прошлых поколений должны дешеветь вследствие неизбежного устаревания и дальнейшего развития технологий. Однако нынешние реалии приводят к противоположному эффекту. Аналогичным образом Sony повысила цены на консоли предыдущих поколений

По информации южнокорейского издания Newsway, повышение цен запланировано уже на 1 апреля. Ожидается, что возрастет стоимость S25 Edge, Fold 7 и Flip 7 с объемом памяти 512 Гб и более. Samsung повысит стоимость этих устройств на $66. Модели с 1 ТБ вырастут в цене на $131.


Среди причин этого странного повышения цен на устройства прошлого поколения указываются стремительный рост цен на чипы памяти, а также нарушение цепочек поставок, вызванное войной США и Израиля против Ирана. В частности, одним из непредсказуемых последствий войны против Ирана стал глобальный дефицит гелия, который используется на предприятиях по производству полупроводников для криогенного охлаждения и высококачественной очистки. Катар до недавнего времени оставался одним из крупнейших поставщиков гелия.

Для Samsung эта ситуация является настоящим ценовым кошмаром: компания подвергнется осуждению со стороны своих клиентов, если повысит цены на старые модели, и осуждению со стороны акционеров, если этого не сделает, что приведет к значительному снижению ее прибыли.

Ранее мы писали, что Samsung Mobile переходит на китайские OLED-панели ради экономии.

Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

