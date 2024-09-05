Создал песни с помощью ИИ и заработал $10 млн — музыканту грозит 60 лет тюрьмы

Музыкант Майкл Смит арестован в Нью-Йорке (США) за мошенничество с использованием ИИ для создания песен. Ему грозит 60 лет тюрьмы за незаконное получение $10 млн роялти от стриминговых сервисов.

Прокуроры утверждают, что Смит создал «сотни тысяч» песен с помощью ИИ и разместил их на популярных музыкальных платформах, включая Spotify, Amazon Music, Apple Music и YouTube Music. Музыкант якобы сотрудничал с генеральным директором неназванной компании, специализирующейся на создании музыки с помощью ИИ, и другими сообщниками в США и за рубежом.

По данным следствия, Смит руководил сетью из более 10 000 ботов-аккаунтов на стриминговых сервисах. Он нанимал людей для регистрации этих аккаунтов, используя вымышленные имена и адреса. Чтобы максимизировать прибыль, Смит покупал «семейные планы» на стриминговых платформах, которые позволяли создавать больше аккаунтов за меньшую цену.

Для сокрытия своей деятельности Смит использовал фиктивные электронные адреса и VPN-сервисы. Он инструктировал сообщников быть «невидимыми» во время накрутки прослушиваний. В письмах от 2018 года Смит писал о необходимости быстрого создания большого количества песен, чтобы обойти новые антимошеннические политики платформ.

Сотрудничество Смита с компанией ИИ началось примерно в 2018 году. По данным обвинения, эта компания поставляла ему от 1000 до 10 000 песен ежемесячно. Смит получал полные права на эти произведения в обмен на долю прибыли и метаданные.

Схема Смита привлекла внимание различных участников музыкального рынка. В 2023 году Mechanical Licensing Collective (MLC) Mechanical Licensing Collective (MLC) — это неприбыльная организация в США, которая занимается лицензированием музыки для цифровых платформ. Она собирает деньги от стриминговых сервисов и распределяет их между авторами песен, композиторами и музыкальными издателями. MLC также ведет базу данных музыкальных произведений и их владельцев, чтобы упростить процесс лицензирования и обеспечить справедливую оплату за использование музыки в интернете. прекратила выплаты роялти Смиту и начала расследование. В ответ Смит и его представители неоднократно отрицали обвинения в мошенничестве.

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Мошеннические схемы в цифровом пространстве приобретают различные формы, поражая не только музыкальную индустрию. Недавно в Украине разоблачили еще один случай злоупотребления технологиями. Айтишник из Закарпатья продавал россиянам местные IP-адреса, чтобы те могли выдавать себя за украинцев и распространять пророссийскую пропаганду в интернете.

Источник: Billboard

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