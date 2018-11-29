Создатели электрического гиперкара Pininfarina PF0 («PF-Zero») за $2,5 млн опубликовали свежие изображения и пообещали представить новинку в марте следующего года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Создатели электрического гиперкара Pininfarina PF0 («PF-Zero») объявили, что их творение готово на 75% и опубликовали свежие фотографии модели. Компания Automobili Pininfarina провела первую демонстрацию новинки в закрытом режиме еще в августе текущего года, однако на мероприятии было запрещено фотографировать, так что побывавшие там журналисты могли только поделиться своими впечатлениями.

Напомним, что с дизайном Pininfarina PF0 итальянская компания справилась самостоятельно (что неудивительно, с учетом богатейшего опыта в автомобильном дизайне), а вот над электрической платформой инженеры работали вместе с хорватской компаней Rimac и гоночной командой Mahindra Racing, участвующей в чемпионате электрической Formula E.

В результате, гиперкар получит пару электродвигателей на каждой из оси суммарной мощностью порядка 1,2-1,4 МВт (1600-1900 л.с.). Время разгона до 100 км/ч составит менее двух секунд, максимальная скорость — 400 км/ч. Ориентировочный запас хода от батарей неназванной емкости равен 500 км, батарея будет поддерживать скоростную зарядку на 350 кВт, которая позволит зарядить аккумуляторы на 80% за 20 минут.

Официальная презентация электромобиля Pininfarina PF0 состоится на Женевском автошоу в марте следующего года, начало продаж ожидается в 2020 году. Создатели запланировали выпуск 50 электромобилей PF-Zero для рынка США и 150 экземпляров для всех других рынков, при этом предварительно озвучивается ценник в диапазоне 2-2,5 млн евро.

Немного позже помимо гиперкара компания выпустит еще три электрокроссовера различных классов, которые будут конкурировать с моделями Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Porsche Macan соответственно.

Источник: Motor1