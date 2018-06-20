Porsche приобрела 10% акций хорватского производителя электромобилей Rimac

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Крупный немецкий автопроизводитель Porsche AG приобрел 10% акций хорватской компании Rimac Automobili, которая занимается созданием электромобилей и компонентов для них. Таким образом немцы хотят ускорить разработку собственных электромобилей, производство которых стартует с модели Porsche Taycan.

Компания Rimac Automobili была основана Мате Римаком в 2009 году и помимо выпуска электромобилей (Concept One и Concept Two) занимается созданием высокопроизводительных электродвигателей, аккумуляторных батарей и цифровых интерфейсов. Отдельное подразделение Greyp Bikes занимается электрическими байками.

«Мы считаем, что идеи и подходы Rimac чрезвычайно перспективны, поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество в вопросах совместной разработки [будущих электромобилей]» — отметил Лутц Мешке (Lutz Meschke), заместитель председателя правления Porsche и член Исполнительного совета по финансам и IT.

Компания уже сотрудничает с Renault, Jaguar, Aston Martin и Pininfarina, в частности, именно хорватский электродвигатель используется в «самом красивом электромобиле в мире» Jaguar E-type Zero, который недавно поучаствовал в королевской свадьбе. На данный момент в Rimac Automobili работает порядка 400 сотрудников.

«Это партнерство станет важным шагом для Rimac на пути к тому, чтобы стать одним из избранных поставщиков для индустрии электромобилей, подключенных моделей и автомобилей с беспилотной системой управления» — рассказал генеральный директор Rimac Мате Римак.

Оливер Блюм (CEO Porsche AG) и Мате Римак (CEO Rimac Automobili)

Напомним, что на Женевском автосалоне компания представила свой второй электрический гиперкар Rimac C_Two с мощностью 1914 л.с., максимальной скоростью 410 км/ч, батареей на 120 кВтч и запасом хода 650 км.

Источник: Motor1