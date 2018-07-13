«1,2+ МВт, 400 км/ч, $2,5 млн»: Опубликованы первые изображения и характеристики электрического гиперкара Pininfarina PF-Zero

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Руководство недавно созданной компании Automobili Pininfarina поделилось первыми изображениями, характеристиками и ориентировочной стоимостью первого электрического гиперкара Pininfarina PF-Zero, который должен выйти на рынок в 2020 году.

В разговоре приняли участие глава компании Майкл Першке (Michael Perschke) и главный дизайнер Луга Боргогно (Luca Borgogno). Помогать в разработке новинки будут коллеги из хорватской компании Rimac и гоночной команды Mahindra Racing, участвующей в чемпионате электрической Formula E. В отличие от первых размытых набросков, новые скетчи позволяют более подробно рассмотреть будущую новинку.

Разработчики оснастили электромобиль Pininfarina PF-Zero двумя электродвигателями, каждый из которых приводит в движение одну из осей автомобиля. Суммарная мощность двигательной установки составит порядка 1,2-1,4 МВт (1600-1900 л.с.), что даст время разгона до 100 км/ч менее двух секунд и максимальную скорость на уровне 250 миль/ч (400 км/ч).

Создатели пока не называют емкость аккумуляторной батареи, однако ориентировочный запас хода составляет всего 310 миль (500 км), что вдвое меньше, чем у Tesla Roadster с запасом хода 620 миль (1000 км). Pininfarina PF-Zero будет поддерживать скоростную зарядку с мощностью в районе 350 кВт, которая позволит зарядить аккумуляторы на 80% за 20 минут.

Automobili Pininfarina запланировали выпуск 50 электромобилей PF-Zero для рынка США и 150 экземпляров для всех других рынков, при этом озвучивается «семизначный ценник» (более ранние данные указывали на отметку 2 млн евро). Немного позже помимо гиперкара компания выпустит еще три электрокроссовера различных классов, которые будут конкурировать с моделями Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Porsche Macan соответственно.

Источник: Electrek