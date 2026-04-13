Lionsgate выпустила промо-видео к шестой части «Голодных игр» — и в нем впервые мелькнули сразу два новых лица легендарных персонажей.





В рекапе франшизы, который сводит вместе все предыдущие пять фильмов и заканчивается коротким взглядом на «Голодные игры: Рассвет перед жатвой», зрители впервые видят Килиана Калкина в роли Цезаря Фликкермана — молодой версии харизматичного телеведущего Игр, которого в оригинальной трилогии играл Стэнли Туччи. Буквально за несколько секунд до этого мелькнула Майя Хоук в роли Вайрес — победительницы 49-х Голодных игр, которую позже сыграла Аманда Пламмер в «Пламени».

Оба персонажа в новом фильме выступают менторами, а не трибутами. Действие разворачивается за 24 года до событий оригинальной «Голодных игр» — на 50-х Играх, известных как Вторая Четверть Укрощения. Именно тогда правила кардинально изменились: вместо привычных 24 трибутов каждый район выставляет вдвое больше участников — 48 подростков, один победитель.





Звездный состав приквела

Как мы писали ранее, в центре сюжета — 16-летний Хеймитч Абернати в исполнении Джозефа Зады. В оригинальной трилогии этого же персонажа играл Вуди Гаррельсон, здесь он наставник Катнис и Питы. Среди других известных имен: Эльзасе Фаннинг как молодая Эффи Тринкет, Джесси Племонс как Плутарх Хэвенсби, Ральф Файнс как президент Кориолан Сноу и Гленн Клоуз. Вернутся и Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — похоже, во флешфорварде.

Режиссером выступает Фрэнсис Лоуренс, который снимал все предыдущие части франшизы, а сценарий написал Билли Рэй. Ранее ITC сообщал, что одну из ролей в фильме через открытый кастинг получил фанат серии Девон Синглтари из Флориды.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кинофраншиза «Голодные игры» собрала в мировом прокате более $3,3 млрд, а самой кассовой частью остается «В огне» 2013 года с $865 млн. Первый приквел — «Баллада о певчих птицах и змеях» — 2023 года показал более скромные результаты, но оказался прибыльным для Lionsgate, что и подтолкнуло студию к новой истории. Тогда же мы подробно разбирали анонс нового приквела — еще до начала кастинга.

«Голодные игры: Рассвет перед жатвой» выходят в кинотеатрах 20 ноября 2026 года.

Источник: GamesRadar