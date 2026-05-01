Самые интересные новые фильмы мая 2026 года

Обычно май ассоциируется с открытием красочного сезона блокбастеров, но в этом году как-то негусто — пожалуй, самыми громкими мейнстрим-новинками следует считать «Мортал Комбат ІІ» и «Мандалорец и Грогу». Возможно поэтому, кроме свежих релизов, прокатчики подготовили для нас щедрую порцию ностальгии в виде возвращения на большие экраны целого ряда признанных хитов из далекого и не очень прошлого. Подробнее о них и всех потенциально интересных премьерах этого месяца можно ознакомиться в материале ниже.





«Мортал Комбат ІІ» / Mortal Kombat II

Дата выпуска: 7 мая

Режиссер: Кристофер МакКуоид

В ролях: Карл Урбан, Джессика Макнейми, Мехкад Брукс, Таданобу Асано, Луди Лин, Чин Хан, Джо Таслим, Хироюки Санада

Жанр: фэнтезийный файтинг

Релиз: кинотеатры

Mortal Kombat снова на больших экранах: теперь с Джонни Кейджем в строю. Земные чемпионы выходят на арену безжалостной битвы без всяких правил. Ставка — выживание человечества, но на пути к цели стоит могущественный Шао Кан. Это не просто бой за победу, а смертельная битва за существование самого мира.





Экранизация легендарного файтинга возвращается с сиквелом довольно посредственного «Мортал Комбат», с переменным успехом пытавшегося завоевать расположение фанатов игры ровно 5 лет назад. Зато теперь с Нуб Сайботом и Джонни Кейджем, которого на экране воплотит Карл Урбан — как думаете, это хороший выбор на роль, или очевидный мискаст?

С культовой нетленкой Пола У.С. Андерсона образца 1995 года, вероятно, тягаться никто не собирается, но очень хочется верить, что создатели проделали основательную работу над ошибками и второй фильм окажется куда лучше предшественника.

«Овцы-детективы» / The Sheep Detectives

Дата выпуска: 7 мая

Режиссер: Кайл Балда

В ролях: Хью Джекман, Николас Браун, Николас Галицын, Молли Гордон, Хонг Чау, Эмма Томпсон

Озвучка: Джулия Луис-Дрейфус, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Реджина Холл, Патрик Стюарт, Белла Рамзи, Бретт Голдштейн

Жанр: детективная комедия

Релиз: кинотеатры

Пастух Джордж Харди разводит овец ради шерсти и практикует чтение детективов своим парнокопытным подопечным перед сном. Но этот литературный кружок заканчивается трагедией: Джордж найден мертвым, а стадо уверено, что это убийство. Вооруженные теорией криминалистики и железной дедукцией, новоиспеченные шерстяные детективы берутся выяснить личность преступника любой ценой.

Сюжет этой семейной комедии с привкусом классического детектива в духе Агаты Кристи основан на романе Three Bags Full: A Sheep Detective Story немецкой писательницы Леони Сванн — на полках книжных магазинов он появился в 2005 году. За сценарий отвечает один из создателей хитового «Чернобыля» (2019) от HBO Крейг Мезин, за режиссуру — Кайл Балда, в послужном списке которого два мультфильма о миньонах и третья часть «Гадкого я» (2017). Удастся ли овцам добраться до истины — сможем узнать в кино с 7 мая

«Уставшие»

Дата выпуска: 7 мая

Режиссер: Юрий Дунай

В ролях: Валерия Ходос, Дмитрий Сова, Ирма Витовская, Дария Творонович, Дария Творонович, Елена Узлюк, Александр Мавриц

Жанр: психологическая драма

Релиз: кинотеатры

Люба и Андрей — ветераны, которые пытаются преодолеть травмы войны и найти поддержку друг в друге. Их чувства дают им надежду, но равнодушие окружения и собственные страхи становятся серьезным испытанием для их связи. Это психологическая человеческая история о борьбе с невидимыми ранами, восстановлении и силе взаимоподдержки.

«Уставшие» — дебютная лента Юрия Дуная, ставшая победителем на прошлогоднем кинофестивале «Молодость». К проекту были привлечены военнослужащие и ветераны, опыт которых перенесли на экран.





«Удивительно сообразительные создания» / Remarkably Bright Creatures

Дата выпуска: 8 мая

Режиссерка: Оливия Ньюман

В ролях: Салли Филд, Льюис Пуллман, Колм Минни, Альфред Молина, Джоан Чэнь, Кэти Бейкер, Бет Грант

Жанр: драма

Релиз: Netflix

Вдова Това работает в ночную смену в океанариуме маленького городка, где находит общий язык с умным осьминогом и отчаявшимся молодым человеком Кэмероном. По мотивам одноименного романа-бестселлера 2022 года американской писательницы Шелби Ван Пелт. Режиссером выступила Оливия Ньюман, предыдущей работой которой была детективная драма «Там, где поют раки» (2022) — также экранизация одноименного бестселлера Делии Оуэнс.

«Каратель: Последнее убийство» / The Punisher: One Last Kill

Дата выпуска: 12 мая

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

В ролях: Джон Бернтал, Джейсон Р. Мур, Роу Ранселл, Мила Джеймс, Ник Кумалацос, Колтон Хилл, Джамал Ллойд Джонсон

Жанр: супергеройский экшен, криминальная драма

Релиз: Disney+





Фрэнк Касл пытается жить, наконец абстрагировавшись от своей безудержной жажды мести, но оказывается втянутым в опасный конфликт.

«Последнее убийство» продолжит историю Карателя в рамках КВМ после его сольного шоу, выходившего на Netflix с 2017 по 2019 годы, а также сериалов «Сорвиголова» и «Сорвиголова: Рожденный заново». Второй сезон последнего завершится аккурат накануне этой премьеры. Но вернется Фрэнк Касл на экраны не в формате полнометражного кино, а в формате телевизионного спецвыпуска. Исполнитель главной роли Джон Бернтал также присоединился и к написанию сценария: собственно, идея этого спешела и принадлежит актеру.

«Супер Драйвер» / Driver’s Ed

Дата выпуска: 14 мая

Режиссер: Бобби Фаррелли

В ролях: Сэм Нивола, Софи Телегадис, Мохана Кришнан, Эйдан Лапрете, Молли Шеннон, Кумаил Наджиани, Лила Пейт, Алисса Милано

Жанр: приключенческая комедия

Релиз: кинотеатры





Отчаянный старшеклассник Джереми угоняет машину своего автоинструктора, чтобы вместе с друзьями отправиться в автомобильное путешествие к своей девушке-первокурснице.

Буквально недавно мы имели удовольствие насладиться новым творением Питера Фаррелли — концентрированной бессмыслицей под названием «Мячи вверх», как на авансцену выходит его брат Бобби, с которым они когда-то вместе снимали «Тупого и еще тупее» (1994), «Все без ума от Мэри» (1998) и ряд других комедий.





На первый взгляд «Супер Драйвер» похож на современную версию молодежного роуд-муви «Дорожное приключение», разве что стыдливые шуточки родом из 2000-х вроде как канули в Лету. Тем не менее остается надеяться, что у Бобби получится лучше, чем в этот раз у его старшего брата.

«Ограбление: План «Лондон» / Fuze

Дата выпуска: 14 мая

Режиссер: Дэвид Маккензи

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Мбата-Роу, Сэм Уортингтон, Саффрон Хокинг

Жанр: криминальный триллер об ограблении

Релиз: кинотеатры





Лондон замирает, когда на обычной стройплощадке находят «привет» из прошлого — не сработавшую бомбу времен Второй мировой. Пока город охватывает паника, а полиция срочно эвакуирует кварталы, группа профессиональных грабителей осознает: это их золотой билет. В условиях полного окружения они используют ситуацию в свою пользу, чтобы вычистить хранилища соседнего банка.

Новый криминальный триллер об ограблении с довольно крепким актерским составом от британского режиссера Дэвида Маккензи. Напомню, предыдущей работой кинодела был триллер «Оператор», который я искренне рекомендовал к просмотру в соответствующем обзоре.

«Джек Райан: Война призраков» / Jack Ryan: Ghost War

Дата выпуска: 20 мая

Режиссер: Эндрю Бернштейн

В ролях: Джон Красински, Венделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриэл, Сиенна Миллер, МакКенна Бриджер

Жанр: политический экшен-триллер

Релиз: Prime Video





В центре сюжета — Джек Райан, который снова объединяется с агентами ЦРУ, чтобы распутать хитроумную паутину предательства, борясь с врагом, знающим о каждом их шаге, и в то же время сталкиваясь с прошлым, которое, как они считали, давно осталось позади.

«Война призраков» будет прямым продолжением сериала «Джек Райан», основанного на популярной книжной серии Тома Клэнси, насчитывавшего 4 сезона и выходившего на Prime Video с 2018 по 2023 годы. Титульную роль вновь исполнит неизменный в рамках новейшей перезагрузки Джон Красински, премьера запланирована на 20 мая.





«Мандалорец и Грогу» / Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Дата выпуска: 21 мая

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер, Джонни Койн, Дэйв Филони

Жанр: космический вестерн, приключенческая фантастика

Релиз: кинотеатры

События происходят после падения Галактической Империи, в период, когда оставшиеся имперские военачальники по-прежнему угрожают галактике. Тем временем Новая Республика привлекает Дина Джарина и его ученика Грогу для спасения Ротты Хатта. Вместе они отправляются в свою самую рискованную миссию, которая приведет их к новым союзникам, опасным врагам и испытаниям, которые изменят их судьбы.





Как нетрудно догадаться, эта полнометражка будет продолжением хитового сериала «Мандалорец». Кроме того она знаменует возвращение «Звездных войн» на большие экраны после 7 лет прозябания на стриминге Disney+ — последней кинотеатральной премьерой была завершающая часть трилогии сиквелов «Скайуокер. Восхождение» (2019). А вот станет ли это возвращение триумфальным — узнаем совсем скоро.

«Пассажир» / Passenger

Дата выпуска: 21 мая

Режиссер: Андре Овердал

В ролях: Джейкоб Скипио, Лу Ллобелл, Мелисса Лео, Джозеф Лопес

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Релиз: кинотеатры

Через несколько недель после начала путешествия в фургоне молодая пара становится свидетелем ужасной аварии, в результате которой погибает водитель. Впоследствии их начинает преследовать инфернальный сталкер, сбежать от которого решительно невозможно.

Новый ужастик от норвежского хоррормейкера Андре Овердала, который зарекомендовал себя в жанре благодаря таким лентам, как «Демон внутри» (2016) и «Страшные истории для рассказа в темноте» (2019). Предыдущим проектом кинодела была очередная экранная интерпретация «Дракулы» Брэма Стокера (точнее, одной из глав прославленного романа) — весьма незатейливое «Последнее путешествие «Деметры» (2023).

«Хрещатик 48/2»

Дата выпуска: 28 мая

Режиссер: Дмитрий Авдеев

В ролях: Иван Новинский, Кира Саяпина, Любомир Валивоц, Ирина Кудашова, Даниэль Салем, Владимир Ращук, Александр Ярема, Наталка Денисенко, Слава Красовская, TAYANNA, Григорий Решетник, Кристина Решетник, Катя Олос

Жанр: приключенческое фэнтези, семейная комедия

Релиз: кинотеатры

В центре сюжета — 11-летние Юрий и Мия, открывающие путь в потусторонний Киев. Это параллельное измерение, зародившееся еще в 482 году, скрыто глубоко под фундаментом современной столицы. Главной локацией становится таинственный дом-призрак, который не отыскать ни на одной карте, ведь вход туда открыт только детям. Вместе с легендарными персонажами украинской мифологии, юным героям придется вступить в неравный бой с Богиней смерти, чья жажда разрушения угрожает всему человечеству.

«Backrooms: Закулисье» / Backrooms

Дата выпуска: 28 мая

Режиссер: Кейн Парсонс

В ролях: Чиветел Эджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогия

Жанр: научно-фантастический фильм ужасов

Релиз: кинотеатры

После того как пациент доктора Мэри Клайн исчезает в странном измерении, существующем за пределами привычной реальности, она вынуждена погрузиться в неизвестное, чтобы вернуть его живым.

Как сообщает прокатчик Adastra Cinema, это экранизация интернет-феномена от режиссера серии YouTube-хорроров и оригинального концепта «backrooms». «Закулисье» — тренд в социальных сетях, изображающий жуткий бесконечный лабиринт пустых офисных комнат. Он стал вирусным из-за чувства тревожности, сжатых пространств, ностальгии и гнетущего ожидания. Такой вот причудливый коктейль из эмоций и состояний.

«Давление» / Pressure

Дата выпуска: 28 мая

Режиссер: Энтони Марас

В ролях: Брендан Фрейзер, Эндрю Скотт, Кэрри Кондон, Крис Мессина, Дэмиен Льюис, Генри Эштон, Кон О’Нил, Тоби Уильямс

Жанр: военная драма

Релиз: кинотеатры

До высадки в Нормандии — всего 72 часа. Пока союзники готовятся к штурму, настоящая битва разворачивается в штабе командования. Метеоролог Джеймс Стегг вынужден отстаивать свой прогноз, идущий вразрез с планами генералов. Одна ошибка в расчетах может привести к неотвратимым трагическим последствиям. Весь груз ответственности ложится на плечи Дуайта Эйзенхауэра — на размышления остаются считанные часы, а на кону — судьба войны и жизни миллионов людей.

Сюжет «Давления» основан на одноименной пьесе английского драматурга Дэвида Хейга, увидевшей свет в 2014 году и, в свою очередь, основанной на реальных событиях Второй мировой. Роль Эйзенхауэра досталась Брендану Фрейзеру, метеоролога Джеймса Стегга на экране воплотил Эндрю Скотт. Для австралийского постановщика Энтони Мараса это будет лишь вторая полнометражка в карьере, зато первая, «Отель Мумбаи» (2018), которая также была основана на реальных событиях, совершенно справедливо получила положительный отзыв от зрителей и критиков.

Также обращаем внимание на следующие релизы в кинотеатрах в мае: