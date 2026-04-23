Анимационный спинофф "Очень странные дела" / Stranger Things: Tales From '85 на Netflix был встречен холодом от критиков

Netflix сегодня выпустил анимационный спинофф Stranger Things: Tales From ’85 — и первые рецензии оказались предсказуемо сдержанными. Сериал пытается вернуть магию ранних сезонов, но в итоге предлагает лишь более безопасную и менее насыщенную версию оригинала.





Действие разворачивается между вторым и третьим сезонами — в 1985 году, когда команда подростков из Хокинса уже празднует победу над Изнанкой. Конечно, ненадолго: новые монстры в виде умных потусторонних лиан быстро возвращают всех к делу. К группе присоединяется новая героиня — Никки с яркими розовыми волосами и талантом к механической инженерии, которую озвучила Одесса А’зион.

Сериал получил рейтинг TV-PG вместо TV-14 оригинала — то есть формально ориентирован на младшую аудиторию. Учительницу естествознания, маму Никки, озвучила Джанин Гарофало. Критик The Hollywood Reporter Энджи Хан пишет:

«Есть ровно две с половиной причины смотреть Tales From ’85 — если вы буквально ребенок, которому еще рано смотреть оригинал, или если вы фанатик-максималист, потребляющий любой контент вселенной»

Анимация лучше, остальное — нет

Яркая и четкая анимация действительно выигрывает по сравнению с мутным CGI поздних сезонов живого сериала. На этом преимущества, по сути, заканчиваются. Новый актерский состав озвучки пытается воспроизвести интонации оригинальных исполнителей — и только Бракстон Куинни в роли Дастина и иногда Джоли Хоанг-Рапапорт в роли Макс справляются убедительно. Остальные звучат как неточные копии.





Никки — единственный персонаж, которому позволено развиваться, поскольку она не появляется в последующих сезонах и не связана каноническими ограничениями. Именно поэтому она и выглядит живой на фоне остальных. Хан отмечает: в ней чувствуется потенциал того, каким мог бы стать весь сериал, если бы авторы решились рискнуть.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее ITC писал о том, что Netflix анонсировал анимационный спинофф в стиле субботних мультиков.

Источник: The Hollywood Reporter