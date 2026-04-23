Новости Кино 23.04.2026

Анимационный спинофф "Очень странные дела" / Stranger Things: Tales From '85 на Netflix был встречен холодом от критиков

София Шадрина

Анімаційний спіноф "Дивні Дива" / Stranger Things: Tales From '85 щойно вийшов на Netflix і наразився на холод від критиків / Netflix

Netflix сегодня выпустил анимационный спинофф Stranger Things: Tales From ’85 — и первые рецензии оказались предсказуемо сдержанными. Сериал пытается вернуть магию ранних сезонов, но в итоге предлагает лишь более безопасную и менее насыщенную версию оригинала.


Действие разворачивается между вторым и третьим сезонами — в 1985 году, когда команда подростков из Хокинса уже празднует победу над Изнанкой. Конечно, ненадолго: новые монстры в виде умных потусторонних лиан быстро возвращают всех к делу. К группе присоединяется новая героиня — Никки с яркими розовыми волосами и талантом к механической инженерии, которую озвучила Одесса А’зион.

Сериал получил рейтинг TV-PG вместо TV-14 оригинала — то есть формально ориентирован на младшую аудиторию. Учительницу естествознания, маму Никки, озвучила Джанин Гарофало. Критик The Hollywood Reporter Энджи Хан пишет:

«Есть ровно две с половиной причины смотреть Tales From ’85 — если вы буквально ребенок, которому еще рано смотреть оригинал, или если вы фанатик-максималист, потребляющий любой контент вселенной»

Анимация лучше, остальное — нет

Яркая и четкая анимация действительно выигрывает по сравнению с мутным CGI поздних сезонов живого сериала. На этом преимущества, по сути, заканчиваются. Новый актерский состав озвучки пытается воспроизвести интонации оригинальных исполнителей — и только Бракстон Куинни в роли Дастина и иногда Джоли Хоанг-Рапапорт в роли Макс справляются убедительно. Остальные звучат как неточные копии.


Никки — единственный персонаж, которому позволено развиваться, поскольку она не появляется в последующих сезонах и не связана каноническими ограничениями. Именно поэтому она и выглядит живой на фоне остальных. Хан отмечает: в ней чувствуется потенциал того, каким мог бы стать весь сериал, если бы авторы решились рискнуть.

Ранее ITC писал о том, что Netflix анонсировал анимационный спинофф в стиле субботних мультиков.

Звезда «Очень странные дела» + «оскаровский» режиссер: Netflix экранизирует роман Милли Бобби Браун

Источник: The Hollywood Reporter

У "Бриджертонов" — свежее лицо: 5 сезон пополнился новыми актерами и неожиданностью в сюжете
Netflix поднял цены на все подписки: даже с рекламой
Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix
Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера
Devil May Cry 2 сезон: официальный трейлер показал братоубийственную битву Данте и Вергилия
Почему итальянский суд признал подорожание Netflix незаконным и обязал выплатить компенсации
"Супер Марио Галактика в кино" утер нос критикам: $34,5 млн, 91% от зрителей и новый рекорд
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Amazon показала первый кадр сериала God of War
Что посмотреть на Netflix на этой неделе?
Netflix меняет правила игры для самой ожидаемой части JoJo’s Bizarre Adventure
"Мандалорец и Грогу" готовы к большому экрану: главные анонсы с CinemaCon
Netflix раскрыл дату выхода "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
"Рэй Ганн" от Netflix воссоединил Скарлетт Йоханссон с коллегой по Marvel: первые кадры
Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"
Стивен Кинг назвал лучшую фразу в фильме 2026 года "на данный момент": она звучит в хорроре Netflix
Долгожданное возвращение "Эйфории": HBO раскрыла график выхода и первые детали третьего сезона
Каратель возвращается: Marvel выпустила первый трейлер "Последнего убийства" с Джоном Бернталом
Paramount покупает Warner Bros за $110 млрд после отказа Netflix
"Цитадель" 2 сезон выйдет в мае и должен спасти дорогую франшизу: трейлер и сюжет
