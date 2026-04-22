Lucasfilm Publishing официально подтвердила выход Hiding from the Dark — первого хоррор-романа во вселенной Star Wars. Книгу написала Кирстен Уайт, автор бестселлеров из списка New York Times и лауреат премии Брэма Стокера.





Релиз запланирован на 1 сентября 2026 года в издательстве Random House.

По сюжету, девочка по имени Бия спасается от Имперских сил на Корусанте и пытается найти свою мать. Все это время ее преследует фигура в черном — угроза, страшнее всего, с чем ей приходилось сталкиваться. Центральный вопрос книги: связан ли этот преследователь с ситхами — или это нечто еще более темное?

Роман рассчитан на читателей от 8 до 12 лет и насчитывает 240 страниц в твердой обложке. Несмотря на младшую целевую аудиторию, Lucasfilm позиционирует его как полноценный хоррор — а не смягченную приключенческую историю с элементами напряжения.





Hiding from the Dark станет второй книгой в рамках новой жанровой инициативы Lucasfilm Publishing. Первой является Eyes Like Stars Эшли Постон — официальный романтический роман во вселенной Star Wars, релиз которого запланирован на 21 июля 2026 года. Кроме хоррора и романтики, издательство анонсировало планы охватить также жанры детектива и триллера.

Для Уайт это уже не первая работа во вселенной Star Wars. Она написала роман Padawan о молодом Оби-Ване Кеноби и его отношениях с Квай-Гон Джинном, а также рассказ «Eyes of the Empire» для антологии From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back. К хоррору ей также не привыкать — ее роман Hide сравнивали с «Squid Game» по уровню напряжения и мрачной атмосфере.

Сама идея хоррора в Star Wars не является новой для комиксов — Кейван Скотт и Джордж Манн давно исследуют это направление в серии Tales from the Nightlands. Но полноценный хоррор-роман, официально изданный под брендом Star Wars, появляется впервые за почти 50 лет существования франшизы.

Источник: Star Wars News Net