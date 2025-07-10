Новости Игры 10.07.2025 в 11:49 comment views icon

Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн

Ранний доступ к Subnautica 2 официально перенесен на 2026 год, а игрокам показали короткий тизер геймплея. Топам Unknown Worlds повезло меньше — им не выплатят обещанные огромные премии.

В дополнение к новостям о переносе, команда выпустила первый полноценный тизер геймплея после намеков на ужасного Левиафана, VR и модификацию генов. В ролике показана новая база, декор, сканирование инопланетной фауны, подводные исследования и знакомые механики выживания. По словам разработчиков, решение о переносе связано с желанием добавить больше контента к первому публичному релизу. Все выглядит именно так, как хотели фанаты — только вот контекст вокруг релиза несколько портит эффект.

Дело в том, что издатель Subnautica 2 — Krafton — официально подтвердил перенос выхода игры в раннем доступе на 2026 год за несколько месяцев до запуска. Релиз является ключевым этапом сделки, предусматривающей выплату бонуса разработчикам в размере $250 млн. В случае его переноса эти выплаты, вероятнее всего, не состоятся.

Соглашение с Unknown Worlds было подписано в 2021 году, по данным Bloomberg, и именно бонус должен был быть разделен между всеми примерно 100 работниками студии. Но здесь основной нюанс: неделю назад из компании были внезапно уволены сразу трое топов. Среди них дизайнер и режиссер Subnautica Чарли Кливленд, CEO Тед Гилл и соучредитель Макс МакГвайр.

И тот факт, что Krafton отложил релиз на 2026 год не совпадает со словами сооснователя студии Чарли Кливленда. После его недавнего ухода с должности он заявил, что Subnautica 2 уже «готова к раннему доступу» и «игроки уже готовы в нее играть». Хотя Krafton публично отрицает какой-либо финансовый подтекст переноса релиза — выглядит все иначе. По его словам, задержка якобы обсуждалась еще до изменений в руководстве.

Новый генеральный директор Unknown Worlds, Стив Папуцис (ранее — CEO Striking Distance Studios), также сказал, что об условиях бонуса ничего не знает. И добавил, что ему никто не говорил, что изменения связаны с финансами.

Как результат: вместо ажиотажа вокруг первого геймплея Subnautica 2 под тизером комментарии заполнены требованиями к Krafton выплатить обещанные бонусы топам студии. Неизвестно, повлияет ли скандал на качество игры, которая фактически почти готова к релизу. Нам остается ждать 2026 год, чтобы проверить, правда ли положительные отзывы после тестирования были правдивы.

Источник: PC Gamer

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