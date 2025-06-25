Утечка тестовой версии Subnautica 2 намекает на ужасного Левиафана, VR и модификацию генов

Вероятная утечка ранней версии Subnautica 2 проливает свет на изменения в геймплее: игроки смогут менять ДНК, погружаться в VR и столкнуться с новым Левиафаном. Если верить инсайдеру — это только начало.

Анонимный пользователь Reddit утверждает, что имеет доступ к раннему игровому тесту Subnautica 2. Официально игроки получат ранний доступ позже в 2025 году, как напомнили вместе с первыми кадрами. По его словам, в игре появится существо под названием «Коллекционный Левиафан», механика изменения ДНК и даже поддержка VR через инструмент UEVR. Еще Subnautica 2, по словам пользователя, построена на Unreal Engine 5.5.4.

Утечка раскрывает интересные детали геймплея и лора. В отличие от первых двух частей, Subnautica 2 якобы начинается глубоко в океане, что заставит игроков паниковать. Хотя события происходят на новой планете, игра содержит многочисленные отсылки к первой Subnautica и Below Zero, в частности упоминания о персонажах Райли и Маргарет. А также содержит записи лора, разбросанные по КПК и другим интерактивным элементам.

«Вы начинаете очень глубоко, а не на поверхности, что довольно интересно и даже пугает. Но это длится недолго — тебя почти сразу выбрасывает на поверхность», — пишет пользователь.

Одной из самых интересных новых механик он назвал модификацию генов, которая позволит приспосабливаться к экстремальным условиям. Это частично совпадает со словами старшего дизайнера нарратива из последнего влога разработчиков: «Это мир, где инопланетная ДНК просачивается в ваши кости… где вы можете быть последним человеком — или первым чего-то нового».

Вместе с тем инсайдер намекает на появление нового и ужасного Левиафана, названного «Коллекционером». Пользователю якобы удалось обойти барьер игрового тестирования и просканировать это существо. Отдельно вспомним, как ранее разработчики заявляли об отсутствии боя и замене ножей, что неоднозначно восприняли игроки. Поэтому, вероятно, Левиафана придется бить чем-то альтернативным или избегать его компании.

Также пользователь уверял, что Subnautica 2 можно будет запустить в VR. Для этого инсайдер использовал гарнитуру Quest Pro, Virtual Desktop и высокое оборудование на базе AMD, достигнув стабильных 90 FPS на высоких настройках. И здесь к заявлению относимся особенно скептически, поскольку официально разработчики пока не работают над поддержкой VR — об этом упоминали в недавнем видео с вопросами и ответами.

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В целом сообщение о раннем тестировании привлекло внимание деталями, но официального подтверждения нет. Кроме того, инсайдер сейчас имеет теневой бан на Reddit, вероятно, из-за недавно созданной учетной записи или потенциальных нарушений соглашения о неразглашении. Сам пользователь настаивает на том, что старается не раскрывать основные сюжетные моменты и готов предоставить модераторам подтверждение доступа к игре, если это будет необходимо. Верить ему или нет — на ваше усмотрение.

Источник: Notebookcheck