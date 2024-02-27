SpaceX раскрыла причину аномалий Starship, которые были причиной задержек от FAA

Через три месяца после предварительного запуска ракеты-носителя Starship, который закончился потерей в завершающей фазе полета ракеты-носителя и разгонного блока, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило расследование инцидента.

SpaceX определила и FAA приняла основные причины и 17 корректирующих действий, задокументированных в отчете SpaceX об инциденте. До следующего запуска SpaceX должна выполнить все корректирующие действия и получить от FAA модификацию лицензии, которая учитывает все требования безопасности, охраны окружающей среды и другие применимые регуляторные требования. — говорится в заявлении федерального агентства.

SpaceX все еще должна подать дополнительную информацию в FAA, об ответственности за безопасность людей и имущества на земле, прежде чем агентство завершит рассмотрение заявки на запуск Starship в третий раз. Вероятным сроком для завершения регуляторного процесса является начало-середина марта, передаёт ArsTechnica.

Что пошло не так

SpaceX отметила, что первая ступень ракеты Super Heavy работала номинально, все 33 двигателя Raptor зажглись успешно. Затем ракета-носитель выполнила полный цикл горения, чтобы достичь отделения ступеней. В этот момент разгонный блок выполнил маневр «горячего выведения», во время которого ступень Starship отделилась от ускорителя, когда некоторые двигатели ускорителя все еще работали.

Следующим шагом для Super Heavy было выполнение серии зажиганий для совершения мягкой посадки в Мексиканском заливе. Во время первого испытания должны были заработать 13 двигателей ракеты. Но несколько двигателей начали отключаться, прежде чем один двигатель вышел из строя, что быстро привело к быстрому незапланированному разрушению ракеты-носителя

Впоследствии проблема была связана с проблемой подачи жидкого кислорода к двигателям Raptor. Наиболее вероятной первопричиной неисправности RUD (Rapid Unscheduled Disassembly, быстрое внеплановое отсоединение) ускорителя была определена блокировка фильтра, через который жидкий кислород подается к двигателям, что привело к потере входного давления в турбонасосах окислителей двигателей, и в итоге привело к отказу одного из двигателей, что привело к потере корабля.

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Вентиляционные отверстия Starship

Аппарат должен был пролететь почти две трети пути вокруг Земли, прежде чем упасть возле Гавайских островов. Однако примерно через семь минут после взлета произошел большой выброс жидкого кислорода. По словам SpaceX, на корабле был избыток жидкого кислорода для сбора данных, необходимых для будущих миссий по развертыванию полезной нагрузки. Его нужно было выпустить до того, как Starship упадет.

Утечка в кормовой части космического корабля, возникшая при запуске вентиляции жидкого кислорода, привела к горению и последующим пожарам, что привело к потере связи между бортовыми компьютерами космического корабля и к командному выключению всех шести двигателей до завершения горения на подъеме, после чего автономная система безопасности полета обнаружила нарушение правил полета и активировала систему прекращения полета, что привело к распаду аппарата. — заявили в компании

К тому времени аппарат достиг высоты 150 км и развил скорость около 24 000 км/ч. Это чуть меньше орбитальной скорости, которая составляет 28 000 км/ч.

В своем заявлении SpaceX сообщила, что вносит изменения в ступени Super Heavy и Starship, чтобы учесть эти проблемы. Компания также стремится улучшить общую производительность Starship, добавив новую электронную систему управления вектором тяги для двигателей Raptor верхней ступени Starship и систему более быстрой загрузки топлива перед запуском.

SpaceX имеет четыре корабля Starship на финальных или почти финальных стадиях строительства. Если следующий полет пройдет гладко, компания может начать запускать самую большую в мире ракету чаще.

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